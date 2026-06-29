ЗМІ: у Фінській затоці помітили озброєний кулеметами газовий танкер РФ

У травні естонські прикордонники нібито зафіксували у Фінській затоці перший випадок пересування цивільного російського танкера, озброєного кулеметами.

Як пише "Європейська правда", першими інформацію про це опублікували естонське Eesti Ekspress та фінське Helsingin Sanomat.

Естонське видання першим отримало знімки з повітря, зроблені зі спостережного літака естонських прикордонників, на яких зафіксовано кулемет на борту російського судна "Маршал Василевський" – СПГ-танкера "Газпрому", що возить скраплений газ з основної частини РФ до Калінінградської області.

Eesti Ekspress / Поліційно-прикордонна служба Естонії

Кадри, зроблені на початку травня, називають першим свідченням того, що російський танкер може бути озброєний.

Припускають, що кулемети могли встановити на борту на випадок атаки українських БпЛА в районі портів Петербурга або на випадок, якщо танкер спробують зупинити.

Нагадаємо, 23 червня французькі військові затримали підсанкційний танкер "тіньового флоту" Росії у Середземному морі біля берегів Сицилії. Це вже п’ятий випадок перехоплення Францією російських танкерів.

У Фінляндії нещодавно завершили розслідування щодо пошкодження судном Fitburg підводних кабелів у Фінській затоці.