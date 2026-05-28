Чому Румунія не збиває дрони над Україною та що змінить навмисний удар РФ по Галацу

Юліан Кіфу – один з найвідоміших та найвпливовіших румунських експертів у сфері міжнародної безпеки. Був радником з питань нацбезпеки та міжнародних справ у команді президента Траяна Бесеску.

Й зараз Кіфу, навіть не маючи офіційної посади, зберігає вплив на політичні та безпекові дискусії у своїй державі та має інформацію, що не завжди є публічною, тож його оцінка має особливе значення. Ми поспілкувалися з ним у Києві, на полях форуму "Архітектура безпеки 2026".

Румунський експерт вважає, що багатоповерхівка у місті Галац зазнала пошкоджень внаслідок навмисного російського удару. Водночас він категорично заперечує думку про те, що Румунія змінює ставлення до України, а нашумілу в Україні невдалу заяву Нікушора Дана в ефірі BBC Кіфу вважає висмикнутою з контексту.

Пояснення Юліана Кіфу про це і не тільки – в матеріалі "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки. Далі – основні його тези.

Останні події, а саме удар дрона по багатоквартирному будинку в місті Галаці, в результаті якого було поранено двох осіб, а також дії влади – висилка з країни російського консула у Констанці з оголошенням його персоною нон грата, – все це підкреслило загрозу, яку представляє Росія для Румунії.

Це, поза сумнівом, також вплинуло на громадську думку, ще більше загостривши її. Тож якщо провести опитування сьогодні або завтра, ставлення до Росії виявилося би ще жорсткішим.

І це – природна реакція. На нас напали.

Я точно знаю, що у тому випадку з тим дроном, який вдарив по Галацу, у нас була можливість його збити, але було рішення не робити цього, бо у разі збиття це могло мати серйозніші наслідки.

Крім того, членство в НАТО також накладає на нас певні обмеження.

Чи можливо, що цей дрон підбили українці поблизу Рені, і він полетів на Галац? Ні, так не буває. Якщо влучити в дрон – він зійде з курсу і впаде, його здатність до стабілізації обмежена. Навіть якщо це невелике пошкодження, навіть якщо підбитий лише один куточок планера безпілотника.

Звучить версія, що його збили з курсу засобами РЕБ. Але якби було так, то він не летів би тією траєкторією, яку зафіксували – оминаючи румунські радари, щоби згодом атакувати висотну будівлю. Це суперечить логіці.

Для мене очевидно, що це був "тест" з боку Росії, це була спроба перевірити нашу реакцію. Я кажу "очевидно" у тому сенсі, що це виходить з логічних аргументів. Офіційне розслідування ще триває.

Чи можливий повноцінний напад Росії на територію держави-члена НАТО? Я не можу спекулювати про дії Росії та говорити у термінах "а що, якщо…"

Але можу запевнити, що зараз усі країни розглядають велику кількість сценаріїв, включно з дуже малоймовірними. Ми знаємо, що Путін не просто перебуває у стані війни. Для нього війна – це шлях підтримати його актуальність.

Тобто для нього потреба вести війну – екзистенційна. Будь-яку війну, не обов’язково українську.

Численні опитування, які постійно проводять у Румунії, дуже чітко свідчать про підтримку румунським суспільством України та неприйняття Росії в будь-якій формі.

Підтримка України була дотепер і збережеться надалі – бо це підтримує населення, підтримує промисловість і громадянське суспільство. Тож будь-якій політичній партії чи уряду буде важко це змінити.

Тому я б не надто переймався думкою про небезпеку зміни політики Румунії щодо України.

Більше пояснень румунського експерта – в матеріалі "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.