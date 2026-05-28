Почему Румыния не сбивает дроны над Украиной и что изменит намеренный удар РФ по Галацу

Юлиан Кифу – один из самых известных и влиятельных румынских экспертов в сфере международной безопасности. Был советником по вопросам национальной безопасности и международных дел в команде президента Траяна Бэсеску.

И сейчас Кифу, даже не имея официальной должности, сохраняет влияние на дискуссии в своей стране и располагает информацией, которая не всегда является публичной, поэтому его оценка имеет особое значение. Мы пообщались с ним в Киеве, в кулуарах форума "Архитектура безопасности 2026".

Румынский эксперт считает, что многоэтажка в городе Галац была повреждена в результате преднамеренного российского удара. В то же время он категорически отрицает мнение о том, что Румыния меняет отношение к Украине, а нашумевшее в Украине неудачное заявление Никушора Дана в эфире BBC Кифу считает вырванным из контекста.

Объяснения Юлиана Кифу об этом и не только – в материале "Россия нас тестирует". Объяснение из Румынии, почему удар дрона был намеренным и какими будут последствия. Далее – основные его тезисы.

Последние события, а именно удар дрона по многоквартирному дому в городе Галац, в результате которого были ранены два человека, а также действия властей – высылка из страны российского консула в Констанце с объявлением его персоной нон грата, – всё это подчеркнуло угрозу, которую представляет Россия для Румынии.

Это, без сомнения, также повлияло на общественное мнение. Если провести опрос сегодня или завтра, отношение к России оказалось бы еще более жестким.

И это – естественная реакция. На нас напали.

Я точно знаю, что в том случае с дроном, который нанес удар по Галацу, у нас была возможность его сбить, но было принято решение этого не делать, поскольку в случае сбивания это могло бы иметь более серьезные последствия.

Кроме того, членство в НАТО также налагает на нас определенные ограничения.

Возможно ли, что этот дрон подбили украинцы вблизи Рени, и он полетел на Галац? Нет, так не бывает. Если попасть в дрон – он сойдет с курса и упадет, его способность к стабилизации ограничена. Даже если это небольшое повреждение, даже если подбит лишь один уголок планера беспилотника.

Звучит версия, что его сбили с курса средствами РЭБ. Но если бы это было так, то он не летел бы по той траектории, которую зафиксировали – обходя румынские радары, чтобы впоследствии атаковать высотное здание. Это противоречит логике.

Для меня очевидно, что это был "тест" со стороны России, это была попытка проверить нашу реакцию. Я говорю "очевидно" в том смысле, что это вытекает из логических аргументов. Официальное расследование продолжается.

Возможно ли полномасштабное вторжение России на территорию государства-члена НАТО? Я не могу спекулировать на тему действий России и говорить в терминах "а что, если…".

Но могу заверить, что сейчас все страны рассматривают большое количество сценариев, включая очень маловероятные. Мы знаем, что Путин не просто находится в состоянии войны. Для него война – это способ поддержать свою актуальность.

То есть для него необходимость вести войну – экзистенциальная. Любую войну, не обязательно украинскую.

Многочисленные опросы, которые постоянно проводятся в Румынии, очень четко свидетельствуют о поддержке румынским обществом Украины и неприятии России в любой форме.

Поддержка Украины была до сих пор и сохранится в будущем – ведь это поддерживает население, промышленность и гражданское общество. Поэтому любой политической партии или правительству будет трудно это изменить.

Поэтому я бы не слишком беспокоился о том, что политика Румынии в отношении Украины может измениться.

Более подробные объяснения румынского эксперта – в материале "Россия нас тестирует". Объяснение из Румынии, почему удар дрона был намеренным и какими будут последствия.