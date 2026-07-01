Ким є новий прем’єр Литви і яких змін можна від нього очікувати

У Литві третій за останні півтора року уряд соціал-демократів – 30 червня Сейм затвердив нового прем’єр-міністра. Ним став 42-річний Міндаугас Сінкявічюс, який нещодавно очолив Соціал-демократичну партію (СДПЛ).

Він мав стати головою уряду ще рік тому, проте тоді це було неможливо через судове обмеження.

Новий прем’єр Литви декларує продовження підтримки України, проте уникає питання, чи піде його уряд на послаблення санкцій щодо Білорусі. А цей крок здатен суттєво зіпсувати відносини Києва та Вільнюса.

Про шлях Міндаугаса Сінкявічюса на посаду прем’єра і те, чого очікувати від нового уряду Литви, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Підтримка України та мовчанка щодо Білорусі: чи змінить новий прем'єр зовнішню політику Литви. Далі – стислий її виклад.

Новий голова уряду Литви – соціал-демократ щонайменше у другому поколінні. Адже його батьком був Рімантас Сінкявічюс – колишній заступник голови Соціал-демократичної партії Литви (СДПЛ), який у 2010-х роках двічі обіймав міністерську посаду: спочатку очолював Міністерство транспорту та зв’язку, а згодом – Міністерство економіки та інновацій.

Тож не дивно, що за прикладом батька нинішній очільник уряду почав робити перші кроки саме у політиці. З 2004 року він є активістом Соціал-демократичної партії, а у 2005 році його було обрано до Державної ради у справах молоді.

Показово, що найгучніший скандал, в який потрапив Сінкявічюс-старший, відбувся у 2010 році і був пов'язаний зі зловживанням алкоголем на робочому місці. А у 2015 році його син, нинішній прем’єр, захистив дисертацію на тему "Споживання алкоголю в контексті конфліктних соціальних та особистісних факторів".

У 2007 році Сінкявічюс-молодший став депутатом Йонавської районної ради, а з 2011 очолив район.

Окрім посади мера району Міндаугас Сінкявічюс обійняв посаду голови Литовської асоціації муніципалітетів і навіть встиг переобратися на ній. Крім того, близько року обіймав посаду міністра економіки.

Успішна кар’єра була перервана корупційним скандалом у 2023 році. Перевірка видатків муніципалітетів довела зловживання на суму 1487 євро.

На них Сінкявічюс купив два телевізори та платив за телефон дружини.

Через скандал Сінкявічюс втратив посаду голови Литовської асоціації муніципалітетів та призупинив членство у партії. А після судового вироку – й посаду мера. Щоправда, 2024 року це рішення було скасоване Апеляційним судом.

Втім, проблеми не завершилися – у червні 2025 року Центральна комісія з питань урядової етики визнала, що в діях Сінкявічюса була плутанина інтересів. Йому заборонили бути обраним чи призначеним на посади, вищі за нинішню.

Це не єдиний скандал у кар’єрі 42-річного нового голови уряду Литви.

Протягом 15 днів Сінкявічюс має представити Сейму всіх міністрів та урядову програму.

Вже віжомо, що свою посаду збереже міністр оборони Робертас Каунас, а от з міністром закордонних справ ясності менше.

У новій коаліції вже не буде ультраправих популістів із "Зорі Німану", що саме по собі позитивно сприймається суспільством.

На початку наступного року ЄС переглядатиме санкції проти Білорусі – і в опозиції побоюються, що новий уряд Литви почне блокувати їх продовження.

Показово, що Сінкявічюс не став відповідати на пряме питання депутатів, чи може він гарантувати, що його уряд не піддасться на тиск США і не скасує заборону на транзит білоруських калійних добрив.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Підтримка України та мовчанка щодо Білорусі: чи змінить новий прем'єр зовнішню політику Литви.