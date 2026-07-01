Кем является новый премьер Литвы и каких изменений от него можно ожидать

В Литве сформировано третье за последние полтора года правительство социал-демократов – 30 июня Сейм утвердил нового премьер-министра. Им стал 42-летний Миндаугас Синкявичюс, недавно возглавивший Социал-демократическую партию (СДПЛ).

Он должен был стать главой правительства еще год назад, однако тогда это было невозможно из-за судебного ограничения.

Новый премьер Литвы заявляет о продолжении поддержки Украины, однако уклоняется от ответа на вопрос, пойдет ли его правительство на ослабление санкций в отношении Беларуси. А этот шаг способен существенно испортить отношения Киева и Вильнюса.

О пути Миндаугаса Синкявичюса на пост премьера и о том, чего ожидать от нового правительства Литвы, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Поддержка Украины и молчание по отношению к Беларуси: изменит ли новый премьер внешнюю политику Литвы. Далее – краткое изложение статьи.

Новый глава правительства Литвы – социал-демократ, по крайней мере, во втором поколении. Ведь его отцом был Римантас Синкявичюс – бывший заместитель председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), который в 2010-х годах дважды занимал министерский пост: сначала возглавлял Министерство транспорта и связи, а затем – Министерство экономики и инноваций.

Поэтому неудивительно, что, следуя примеру отца, нынешний глава правительства начал делать первые шаги именно в политике. С 2004 года он является активистом Социал-демократической партии, а в 2005 году был избран в Государственный совет по делам молодежи.

Показательно, что самый громкий скандал, в который попал Синкявичюс-старший, произошел в 2010 году и был связан со злоупотреблением алкоголем на рабочем месте. А в 2015 году его сын, нынешний премьер, защитил диссертацию на тему "Употребление алкоголя в контексте конфликтных социальных и личностных факторов".

В 2007 году Синкявичюс-младший стал депутатом Йонавского районного совета, а с 2011 года возглавил район.

Помимо должности мэра района Миндаугас Синкявичюс занял пост председателя Литовской ассоциации муниципалитетов и даже успел переизбраться на эту должность. Кроме того, около года работал министром экономики.

Успешная карьера была прервана коррупционным скандалом в 2023 году. Проверка расходов муниципалитетов выявила злоупотребления на сумму 1487 евро.

На эти деньги Синкявичюс купил два телевизора и оплачивал телефон жены.

Из-за скандала Синкявичюс лишился поста председателя Литовской ассоциации муниципалитетов и приостановил членство в партии. А после вынесения судебного приговора – и поста мэра. Правда, в 2024 году это решение было отменено Апелляционным судом.

Впрочем, проблемы на этом не закончились – в июне 2025 года Центральная комиссия по вопросам правительственной этики признала, что в действиях Синкявичюса имело место смешение интересов. Ему запретили избираться или назначаться на должности, превышающие по рангу его нынешнюю.

Это не единственный скандал в карьере 42-летнего нового главы правительства Литвы.

В течение 15 дней Синкявичюс должен представить Сейму всех министров и программу правительства.

Уже известно, что свой пост сохранит министр обороны Робертас Каунас, а вот с министром иностранных дел ситуация менее ясна.

В новой коалиции уже не будет ультраправых популистов из "Зори Ниману", что само по себе положительно воспринимается обществом.

В начале следующего года ЕС будет пересматривать санкции против Беларуси – и в оппозиции опасаются, что новое правительство Литвы начнет блокировать их продление.

Показательно, что Синкявичюс не стал отвечать на прямой вопрос депутатов, может ли он гарантировать, что его правительство не поддастся давлению США и не отменит запрет на транзит белорусских калийных удобрений.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Поддержка Украины и молчание по отношению к Беларуси: изменит ли новый премьер внешнюю политику Литвы.