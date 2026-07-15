Навіщо в Україні міняють головного перемовника з ЄС і чого очікувати від змін

Анонсуючи відставку прем’єрки Юлії Свириденко президент заявив, що зміна уряду України викликана потребою підлаштуватися під "оновлену політичну стратегію". У чому конкретно полягає це "оновлення", Володимир Зеленський уточнювати не став.

Але вже відомо, що у новому уряді замінять євроінтеграційний блок.

Віцепрем'єр Тарас Качка, відповідальний за зближення України із ЄС та НАТО, втратить посаду. За основним сценарієм, замість нього цю посаду обійме нинішній посол України при ЄС Всеволод Ченцов. Натомість Тарас Качка у цьому разі може переїхати до Брюсселя.

Про те, навіщо знадобилася така рокіровка, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає. Далі – стислий її виклад.

Рік тому Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції як людина з команди прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та за її особистою квотою.

Зараз Свириденко йде з посади, але буде помилкою вважати, що тепер з уряду прибирають "її людей". Достатньо згадати, що, наприклад, Олексій Соболєв лишається в уряді на посаді міністра економіки.

До Тараса Качки, якого можна вважати "головним по Європі" в уряді, у Банкової можуть бути претензії.

Вони стосуються неуспіху у відкритті всіх кластерів на переговорах про вступ України до ЄС.

Чи коректно говорити про його особисту провину в тому, що чотири кластери досі не відкриті? І чи міг би хтось інший на його місці переконати Петера Мадяра зняти вето? Не факт. Але саме так працює політична відповідальність.

Та головні запитання до Качки пов'язані з парламентом, а не з Банковою.

Європейському віцепрем'єру в депутатському корпусі закидають те, що він, мовляв, на власний розсуд та без консультацій з парламентом бере зобов'язання перед Євросоюзом, які потім доводиться виконувати депутатам (навіть коли йдеться про вимоги, яких дійсно не уникнути під час вступу до ЄС). Також багато хто у Верховній Раді не поділяє оптимізму Качки щодо строків та й можливості проведення низки реформ, які Україна мусить схвалити дорогою до вступу в ЄС.

Центральну роль у цих претензіях має так званий "план Качки-Кос". Виконання плану виявилося дуже складним для України.

Як розповідала "Європейська правда", розрахований на один рік перелік реформ досі виконаний лише на 15%. При цьому депутати часом відверто кажуть, що окремі його пункти точно не будуть виконані, бо не наберуть голосів у парламенті.

Хоча ця думка не домінує, у парламенті є ті, хто розраховує – з відставкою Тараса Качки з посади віцепрем'єра план втратить актуальність або принаймні буде суттєво змінений.

Та ці очікування не мають жодного підґрунтя.

Як стверджують численні джерела "ЄП", за чинними планами посаду європейського віцепрем'єра має обійняти Всеволод Ченцов, нинішній постійний представник України при Євросоюзі.

На відміну від Тараса Качки, Всеволод Ченцов поки що не був політиком. Він – кар'єрний дипломат. Не надто публічний, але знайомий буквально усім, хто дотичний до європейських питань. Перетиналися з ним і депутати (як мінімум – ті, хто їздив з візитами до Брюсселя).

Ставлення президента Зеленського до Ченцова також є позитивним.

Якщо Тарас Качка є, поза сумнівом, найбільш фаховим політиком у питаннях євроінтеграції з чинної владної команди, то Всеволод Ченцов – коли йдеться про європейські справи – так само поза сумнівом є найбільш авторитетним чинним дипломатом з системи МЗС.

За чинними планами Тарас Качка має обійняти місце Ченцова, тобто стати послом у ЄС. І цей варіант – дійсно добрий для держави.

Нинішні плани дають підстави розраховувати, що європейський вектор, як і раніше, залишиться пріоритетним для України.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.