Зачем в Украине меняют главного переговорщика с ЕС и чего ожидать от этих изменений

Анонсируя отставку премьер-министра Юлии Свириденко, президент заявил, что смена правительства Украины вызвана необходимостью приспособиться к "обновленной политической стратегии". В чем конкретно заключается это "обновление", Владимир Зеленский уточнять не стал.

Но уже известно, что в новом правительстве сменят евроинтеграционный блок.

Вице-премьер Тарас Качка, ответственный за сближение Украины с ЕС и НАТО, потеряет свой пост. По основному сценарию, вместо него эту должность займет нынешний посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. А Тарас Качка в этом случае может переехать в Брюссель.

О том, зачем понадобилась такая рокировка, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает. Далее – краткое изложение статьи.

Год назад Тарас Качка занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции как член команды премьер-министра Юлии Свириденко и по её личной квоте.

Сейчас Свириденко уходит с поста, но было бы ошибкой считать, что теперь из правительства убирают "её людей". Достаточно вспомнить, что, например, Алексей Соболев остается в правительстве на посту министра экономики.

К Тарасу Качке, которого можно считать "главным по Европе" в правительстве, у Банковой могут быть претензии.

Они касаются неудачи в открытии всех кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Корректно ли говорить о его личной вине в том, что четыре кластера до сих пор не открыты? И смог бы кто-то другой на его месте убедить Петера Мадяра снять вето? Не факт. Но именно так работает политическая ответственность.

Однако главные вопросы к Качке связаны с парламентом, а не с Банковой.

Европейскому вице-премьеру в депутатском корпусе вменяют в вину то, что он, мол, по собственному усмотрению и без консультаций с парламентом берет на себя обязательства перед Евросоюзом, которые затем приходится выполнять депутатам (даже когда речь идет о требованиях, которых действительно нельзя избежать при вступлении в ЕС). Кроме того, многие в Верховной Раде не разделяют оптимизм Качки относительно сроков и самой возможности проведения ряда реформ, которые Украина должна одобрить на пути к вступлению в ЕС.

Центральную роль в этих претензиях играет так называемый "план Качки-Коса". Выполнение плана оказалось для Украины весьма сложной задачей.

Как сообщала "Европейская правда", рассчитанный на один год перечень реформ до сих пор выполнен лишь на 15 %. При этом депутаты порой откровенно говорят, что отдельные его пункты точно не будут выполнены, поскольку не наберут голосов в парламенте.

Хотя это мнение не доминирует, в парламенте есть те, кто рассчитывает, что с отставкой Тараса Качки с поста вице-премьера план утратит актуальность или, по крайней мере, будет существенно изменен.

Но эти ожидания не имеют никаких оснований.

Как утверждают многочисленные источники "ЕП", согласно действующим планам, должность вице-премьера по европейским вопросам должен занять Всеволод Ченцов, нынешний постоянный представитель Украины при Евросоюзе.

В отличие от Тараса Качки, Всеволод Ченцов пока не был политиком. Он – карьерный дипломат. Не слишком публичный, но знакомый буквально всем, кто имеет отношение к европейским вопросам. Пересекались с ним и депутаты (как минимум – те, кто ездил с визитами в Брюссель).

Отношение президента Зеленского к Ченцову также положительное.

Если Тарас Качка, без сомнения, является самым компетентным политиком в вопросах евроинтеграции из нынешней правящей команды, то Всеволод Ченцов – когда речь идет о европейских делах – так же, без сомнения, является самым авторитетным действующим дипломатом из системы МИД.

Согласно действующим планам, Тарас Качка должен занять место Ченцова, то есть стать послом в ЕС. И этот вариант – действительно хороший для государства.

Нынешние планы дают основания рассчитывать, что европейский вектор, как и раньше, останется приоритетным для Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Качка уходит, Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.