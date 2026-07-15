Чому Росія може піти на анексію частини Грузії і від чого це залежить

Показова закономірність: майже завжди, коли російська армія стикається в Україні з серйозними військовими проблемами, на порядку денному знову постає питання остаточної анексії окупованого Цхінвальського регіону Грузії.

Йдеться про остаточну інтеграцію так званої "Республіки Південна Осетія" до складу Російської Федерації. Її, як правило, подають під гаслом "єдиної Осетії" – тобто об’єднання цієї частини Грузії з Північною Осетією, що входить до складу Російської Федерації.

Є підстави вважати, що процес остаточної анексії Росією Цхінвальського регіону Грузії перебуває на фінальній стадії. І якщо рішення буде ухвалено, задум може бути реалізовано вже в найближчі місяці.

Докладніше – в статті засновника Грузинсько-українського центру Амірана Хевцуріані (з Тбілісі) та співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Грузія відповість за Україну: навіщо Кремлю може знадобитися нова анексія. Далі – стислий її виклад.

Черговий етап розвитку ситуації навколо так званої "Республіки Південна Осетія" розпочався з несподіваної кадрової перестановки, здійсненої 23 червня. Це викликало безліч питань щодо подальших планів Москви.

Самопроголошений президент Алан Гаглоєв несподівано пішов у відставку й одночасно був призначений радником Владіміра Путіна. Виконувачем обов’язків очільника регіону натомість став громадянин Російської Федерації та російський державний службовець Марат Камболов.

Примітно, що цій кадровій перестановці передувало підписання 9 травня 2026 року в Москві "Договору про поглиблення союзницького співробітництва", який частина експертів розцінила як важливий крок на шляху до анексії Цхінвальського регіону.

Документ передбачає проведення узгодженої зовнішньої та оборонної політики, поліпшення соціально-економічних умов, розвиток інфраструктури, а також уніфікацію законодавства у сфері праці, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення.

Тобто йдеться про фактично "декларовану анексію".

Натомість у Тбілісі заявили, що "кадрові зміни не заслуговують на серйозні коментарі, а рішення про анексію поки що не ухвалено".

Водночас у керівній "Грузинській мрії" все-таки визнали, що підписана 9 травня угода дійсно є кроком у напрямку анексії і що рішення Кремля щодо окупованих регіонів завдають серйозної шкоди суверенітету Грузії.

Відомий осетинський журналіст Руслан Тотров вважає, що анексія Південної Осетії Росією в тому чи іншому вигляді неминуча. На його думку, Москва направила Марата Камболова саме для контролю над цим процесом.

"Це аншлюс, анексія. Так, Марат Камболов – осетин, але він є громадянином Російської Федерації. По суті, Москва направляє правителя до іноземної держави", – вважає Тотров.

Отже, чи готується Росія до остаточної ліквідації створеної нею самою так званої "Республіки Південна Осетія" та її офіційної анексії?

З одного боку, вкрай незначні розміри Цхінвальського регіону не роблять його анексію інформаційним приводом, здатним затьмарити проблеми у війні з Україною.

Втім, не виключено, що кращих ідей у Кремля просто немає.

А тому підготовка до можливої анексії частини території Грузії вже перебуває на фінальному етапі. І чекає на остаточне рішення господаря Кремля.

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані (з Тбілісі) та Юрія Панченка Грузія відповість за Україну: навіщо Кремлю може знадобитися нова анексія.