Почему Россия может пойти на аннексию части Грузии и от чего это зависит

Показательная закономерность: почти всегда, когда российская армия сталкивается в Украине с серьезными военными проблемами, на повестку дня вновь выходит вопрос об окончательной аннексии оккупированного Цхинвальского региона Грузии.

Речь идет об окончательной интеграции так называемой "Республики Южная Осетия" в состав Российской Федерации. Её, как правило, преподносят под лозунгом "единой Осетии" – то есть объединения этой части Грузии с Северной Осетией, входящей в состав Российской Федерации.

Есть основания полагать, что процесс окончательной аннексии Россией Цхинвальского региона Грузии находится на финальной стадии. И если решение будет принято, замысел может быть реализован уже в ближайшие месяцы.

Подробнее – в статье основателя Грузино-украинского центра Амирана Хевцуриани (из Тбилиси) и соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Грузия ответит за Украину: зачем Кремлю может понадобиться новая аннексия. Далее – краткое изложение статьи.

Очередной этап развития ситуации вокруг так называемой "Республики Южная Осетия" начался с неожиданной кадровой перестановки, произошедшей 23 июня. Это вызвало множество вопросов относительно дальнейших планов Москвы.

Самопровозглашённый президент Алан Гаглоев неожиданно ушёл в отставку и одновременно был назначен советником Владимира Путина. Исполняющим обязанности главы региона вместо него стал гражданин Российской Федерации и российский государственный служащий Марат Камболов.

Примечательно, что этой кадровой перестановке предшествовало подписание 9 мая 2026 года в Москве "Договора об углублении союзнического сотрудничества", который часть экспертов расценила как важный шаг на пути к аннексии Цхинвальского региона.

Документ предусматривает проведение согласованной внешней и оборонной политики, улучшение социально-экономических условий, развитие инфраструктуры, а также унификацию законодательства в сфере труда, социальной защиты населения и пенсионного обеспечения.

То есть речь идет о фактически "декларированной аннексии".

В Тбилиси заявили, что "кадровые изменения не заслуживают серьезных комментариев, а решение об аннексии пока не принято".

В то же время в правящей партии "Грузинская мечта" всё же признали, что подписанное 9 мая соглашение действительно является шагом в направлении аннексии и что решения Кремля в отношении оккупированных регионов наносят серьёзный ущерб суверенитету Грузии.

Известный осетинский журналист Руслан Тотров считает, что аннексия Южной Осетии Россией в том или ином виде неизбежна. По его мнению, Москва направила Марата Камболова именно для контроля над этим процессом.

"Это аншлюс, аннексия. Да, Марат Камболов – осетин, но он является гражданином Российской Федерации. По сути, Москва направляет правителя в иностранное государство", – считает Тотров.

Итак, готовится ли Россия к окончательной ликвидации созданной ею самой так называемой "Республики Южная Осетия" и ее официальной аннексии?

С одной стороны, крайне незначительные размеры Цхинвальского региона не делают его аннексию информационным поводом, способным затмить проблемы в войне с Украиной.

Впрочем, не исключено, что лучших идей у Кремля просто нет.

Поэтому подготовка к возможной аннексии части территории Грузии уже находится на финальном этапе. И ждет окончательного решения хозяина Кремля.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко Грузия ответит за Украину: зачем Кремлю может понадобиться новая аннексия.