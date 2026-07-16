Антибалістика, заміна Starlink і звільнення Федорова – основне з інтерв’ю Кубілюса

Литовський політик Андрюс Кубілюс – це перший в історії ЄС єврокомісар з питань оборони та космосу. Зараз він відповідальний, зокрема, за розподіл європейського фінансування для оборони України, і саме про це мало бути наше інтерв’ю.

Однак єврокомісар приїхав до Києва у день, коли стало відомо, що міністр оборони Михайло Федоров буде відправлений у відставку. І весь уряд – також.

Тож розмову, що відбулася у вівторок ввечері, ми почали з цього найгарячішого питання. Також ми поговорили про антибалістику, космічні спроможності та багато іншого. Запрошуємо до перегляду скороченого відеоінтерв’ю, а більш детальна текстова версія – в матеріалі Єврокомісар: "Звільнення Федорова поставить питання, чому таку людину замінюють". Далі – основні його тези.

Інформація про те, що міністр оборони Михайло Федоров може піти з уряду стала великою несподіванкою.

Моя особиста думка: це поставить в ЄС питання, чому таку людину замінюють.

Ми з Михайлом Федоровим та Сергієм Боєвим добре спрацювалися. Затверджений перший перелік озброєння, є перший часовий графік (використання європейського фінансування. – ЄП), що стосується виробництва дронів. Всі домовленості та процедури як з боку України, так і з боку ЄС працюють ефективно, і перші кошти вже надійшли в Україну.

На підході – додаткові кошти, ми очікуємо нового траншу цього тижня.

Він може піти на ракети, на винищувачі та на деяке інше дуже важливе для України обладнання.

Також є майбутні плани щодо антибалістичної системи "Фрея" та щодо виробництва в Україні своєї балістики. Дуже важливо, щоби всі ці плани збереглися.

Зараз у Києві ми зустрічалися із Fire Point і обговорили все аж до технічних деталей. Йдеться про антибалістичну систему – принаймні це ми чуємо від них – яка буде дешевшою за аналоги та готовою до масштабування.

Візьмемо протибалістичні ракети FP-7.x. Fire Point каже, що вони здатні виробляти близько 3 тисяч цих ракет на рік.

В той час як загальний обсяг виробництва протибалістичних ракет PAC-3 для Patriot у США становить десь 700 або 800 штук на рік, тобто набагато меншу кількість, ніж планує виробляти Україна.

А ще ми розбудовуємо космічний потенціал ЄС. До речі, Україна також рухається в цьому напрямку, розробляє те, що їй самій дуже потрібно.

Європейські проєкти – це, наприклад, захищений супутниковий зв’язок. У Європі він має назву "IRIS у квадраті".

Цей проєкт дасть нам змогу замінити Starlink. А нам потрібна своя автономна система.

За нашими планами, система почне повноцінно працювати у 2029 році. А остаточно її розбудова має завершитися десь у 2030–31 роках.

Зараз експерти кажуть, що вона може бути навіть кращою за Starlink.

Є ще питання, що, як на мене, вимагає стратегічного рішення з боку ЄС – це питання, пов’язане з Росією.

Нам потрібно розділити два процеси. Один – це переговори з Путіним про мир. Україна дає Путіну чимало аргументів на користь того, щоб піти на мирні переговори. А переговори з досягнення справедливого миру можна вести лише за допомогою сили. А сила України – це наша відповідальність. Ми маємо допомагати вам ще більше.

Але є і друга складова. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю "перезавантаженням" або нормалізацією наших відносин з Путіним.

Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Єврокомісар: "Звільнення Федорова поставить питання, чому таку людину замінюють".