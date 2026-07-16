Антибаллистика, замена Starlink и отставка Федорова – основное из интервью с Кубилюсом

Литовский политик Андрюс Кубилюс – первый в истории ЕС еврокомиссар по вопросам обороны и космоса. Сейчас он отвечает, в частности, за распределение европейского финансирования на нужды обороны Украины, и именно об этом должно было пойти наше интервью.

Однако еврокомиссар приехал в Киев в тот день, когда стало известно, что министр обороны Михаил Федоров будет отправлен в отставку. И все правительство – тоже.

Поэтому разговор, состоявшийся во вторник вечером, мы начали с этого самого актуального вопроса. Также мы поговорили об антибаллистике, космических возможностях и многом другом. Приглашаем посмотреть сокращенное видеоинтервью, а более подробная текстовая версия – в материале Еврокомиссар: "Отставка Федорова вызовет вопрос, почему такого человека заменяют". Далее – основные его тезисы.

Информация о том, что министр обороны Михаил Федоров может уйти из правительства, стала большой неожиданностью.

Мое личное мнение: это вызовет в ЕС вопрос, почему такого человека заменяют.

Мы с Михаилом Федоровым и Сергеем Боевым хорошо сработались. Утвержден первый перечень вооружения, есть первый график (использования европейского финансирования. – ЕП), касающийся производства дронов. Все договоренности и процедуры как со стороны Украины, так и со стороны ЕС работают эффективно, и первые средства уже поступили в Украину.

На подходе – дополнительные средства, мы ожидаем нового транша на этой неделе.

Он может пойти на ракеты, на истребители и на некоторое другое очень важное для Украины оборудование.

Также есть планы на будущее относительно антибаллистической системы "Фрея" и производства в Украине собственной баллистической системы. Очень важно, чтобы все эти планы были реализованы.

Сейчас в Киеве мы встречались с представителями Fire Point и обсудили все вплоть до технических деталей. Речь идет об антибаллистической системе – по крайней мере, это мы слышим от них – которая будет дешевле аналогов и готова к масштабированию.

Возьмем противобаллистические ракеты FP-7.x. Fire Point заявляет, что они способны производить около 3 тысяч таких ракет в год.

В то время как общий объем производства противоракет PAC-3 для системы "Патриот" в США составляет около 700 или 800 штук в год, то есть гораздо меньше, чем планирует производить Украина.

Кроме того, мы развиваем космический потенциал ЕС. Кстати, Украина также движется в этом направлении, разрабатывая то, что ей самой очень нужно.

Европейские проекты – это, например, защищенная спутниковая связь. В Европе она называется "IRIS в квадрате".

Этот проект позволит нам заменить Starlink. А нам нужна своя автономная система.

По нашим планам, система начнет полноценно работать в 2029 году. А окончательно её развёртывание должно завершиться где-то в 2030–31 годах.

Сейчас эксперты говорят, что она может оказаться даже лучше, чем Starlink.

Есть ещё вопрос, который, на мой взгляд, требует стратегического решения со стороны ЕС – это вопрос, связанный с Россией.

Нам нужно разделить два процесса. Один – это переговоры с Путиным о мире. Украина дает Путину немало аргументов в пользу того, чтобы пойти на мирные переговоры. А переговоры о достижении справедливого мира можно вести только с помощью силы. А сила Украины – это наша ответственность. Мы должны помогать вам ещё больше.

Но есть и вторая составляющая. Будет большой ошибкой для нас, европейцев, пойти на то, что я называю "перезагрузкой" или нормализацией наших отношений с Путиным.

Нормализация отношений с Россией возможна только тогда, когда Россия вернётся к нормальному состоянию. А это означает, что они должны решить вопрос об оккупированных территориях. Встанет также вопрос о неагрессивном поведении России и т. д.

Полное интервью – в материале Еврокомиссар: "Отставка Федорова вызовет вопрос, почему такого человека заменяют".