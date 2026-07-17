Як Ле Пен може перемогти на виборах у Франції і чи допомагатиме вона Кремлю

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 14 липня було оголошено про замовлення Україною 16 французьких винищувачів Rafale та озброєння до них. Це – перша частина великої партії зі 100 літаків. Україна також оголосила про плани замовити чотири системи протиповітряної оборони SAMP/T наступного покоління.

Але буквально тижнем раніше виникла певна невизначеність щодо реалізації таких тривалих і амбітних планів, бо про свою участь у президентських виборах оголосила багаторічна лідерка ультраправих Марін Ле Пен. Апеляційний суд скоротив їй термін заборони на участь у виборах і відкрив шлях для боротьби за посаду.

Про її шанси перемогти на виборах президента Франції та ризики для України читайте в статті журналістки Шарлотт Гійу-Клер Ле Пен на чолі Франції: наскільки ймовірна і чим загрожує її перемога на виборах. Далі – стислий її виклад.

У справі "помічників у Європарламенті"Марін Ле Пен було засуджено до трьох років позбавлення волі. Два з яких – умовно, а один – це домашній арешт з електронним браслетом на нозі. Однак Апеляційний суд Парижа скоротив термін заборони балотуватися на виборах.

Отже, Ле Пен може взяти участь у президентських виборах, що відбудуться 18 квітня 2027 року.

Після рішення Апеляційного суду Марін Ле Пен подала касаційну скаргу до Верховного суду Франції.

Це призупиняє виконання вироку щодо її ув’язнення, і вона може розпочати виборчу кампанію без потреби носити електронний браслет. А Верховний суд заявив, що може винести рішення щодо касації до початку квітня 2027 року.

Ле Пен подавала справу як спробу позбавити виборців бажаного для них вибору. Зберігши її право балотуватися, Апеляційний суд Парижа розбив примітивне твердження Ле Пен про те, що судді скасували вибори.

Найпоказовіші для розуміння ситуації соцопитування не свідчать, що Франція повернулася до Ле Пен. Але показують кандидатку, чий негативний імідж співіснує зі зростаючою впевненістю, що вона може бути у владі.

В цілому країна залишається розділеною, але давнє припущення, що пов'язана з іменем Ле Пен суспільна тривога автоматично організує проти неї більшість, послабилося.

Виборець може вважати її президентство небажаним – і все одно віддавати їй перевагу перед запропонованою альтернативою.

Тож судовий вирок навряд чи зламає її високу базу підтримки в першому турі.

Слід водночас нагадати, що результат Ле Пен у другому турі зріс з 33,9% проти Макрона у 2017 році до 41,5% у 2022-му.

І нині їй "допомагають" опоненти. Макрон не може балотуватися на третій термін поспіль. Центр, традиційні праві та ліві залишаються розділеними, і жоден з суперників не наближається до результату Ле Пен у першому турі.

Що ж до України, то право Марін Ле Пен брати участь у наступних виборах з'явилося саме тоді, коли Франція бере на себе зобов'язання, які стосуються і наступного президентського терміну. Зокрема, щодо згаданих на початку літаків Rafale та системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Франція дозволила також ліцензійне виробництво крилатих ракет SCALP та керованих бомб AASM в Україні, яке має розпочатися до кінця 2026 року. Париж та Рим взяли на себе аналогічне зобов'язання щодо перехоплювачів Aster 30.

Зміни в Єлисейському палаці не призведуть до автоматичного розірвання кожного контракту, але президентство Ле Пен може послабити підтримку України.

Нинішня лінія "Національного об'єднання" щодо України є виваженішою, ніж попередня близькість Ле Пен до путінської Росії.

Зараз партія називає війну Росії незаконною та невиправданою. Стверджує, що Україна заслуговує на військову підтримку, а російська агресія загрожує інтересам Франції. Лідер партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла пішов далі, ніж Ле Пен, описуючи Росію як наступальну загрозу для Європи.

Докладніше – в матеріалі журналістки Шарлотт Гійу-Клер Ле Пен на чолі Франції: наскільки ймовірна і чим загрожує її перемога на виборах.