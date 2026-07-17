Как Ле Пен может победить на выборах во Франции и будет ли она помогать Кремлю

Во время визита президента Владимира Зеленского в Париж 14 июля было объявлено о заказе Украиной 16 французских истребителей Rafale и вооружения к ним. Это – первая часть крупной партии из 100 самолетов. Украина также объявила о планах заказать четыре системы противовоздушной обороны SAMP/T следующего поколения.

Но буквально неделей ранее возникла некоторая неопределенность относительно реализации таких долгосрочных и амбициозных планов, поскольку о своем участии в президентских выборах объявила многолетняя лидер ультраправых Марин Ле Пен. Апелляционный суд сократил ей срок запрета на участие в выборах и открыл путь к борьбе за пост президента.

О её шансах на победу на президентских выборах во Франции и рисках для Украины читайте в статье журналистки Шарлотт Гийу-Клер Ле Пен во главе Франции: насколько вероятна и чем грозит ее победа на выборах. Далее – краткое изложение статьи.

По делу "помощников в Европарламенте" Марин Ле Пен была приговорена к трем годам лишения свободы. Два из них – условно, а один – это домашний арест с электронным браслетом на ноге. Однако Апелляционный суд Парижа сократил срок запрета на участие в выборах.

Таким образом, Ле Пен может принять участие в президентских выборах, которые состоятся 18 апреля 2027 года.

После решения Апелляционного суда Марин Ле Пен подала кассационную жалобу в Верховный суд Франции.

Это приостанавливает исполнение приговора о её заключении, и она может начать предвыборную кампанию без необходимости носить электронный браслет. А Верховный суд заявил, что может вынести решение по кассационной жалобе до начала апреля 2027 года.

Ле Пен представляла это дело как попытку лишить избирателей желаемого для них выбора. В то же время, сохранив за ней право баллотироваться, Апелляционный суд Парижа опроверг примитивное утверждение Ле Пен о том, что судьи отменили выборы.

Наиболее показательные для понимания ситуации социологические опросы не свидетельствуют о том, что Франция вернулась к Ле Пен. Но они показывают кандидата, чей негативный имидж сосуществует с растущей уверенностью в том, что она может оказаться у власти.

В целом страна по-прежнему разделена, но давнее предположение о том, что общественная тревога, связанная с именем Ле Пен, автоматически объединяет против неё большинство, утратило свою силу.

Избиратель может считать её президентство нежелательным – и всё равно отдавать ей предпочтение перед предложенной альтернативой.

Поэтому судебный приговор вряд ли подорвет её высокую базу поддержки в первом туре.

При этом следует напомнить, что результат Ле Пен во втором туре вырос с 33,9% против Макрона в 2017 году до 41,5% в 2022-м.

И сейчас ей "помогают" оппоненты. Макрон не может баллотироваться на третий срок подряд. Центр, традиционные правые и левые остаются раздробленными, и ни один из соперников не приближается к результату Ле Пен в первом туре.

Что касается Украины, то право Марин Ле Пен участвовать в следующих выборах появилось именно тогда, когда Франция берет на себя обязательства, касающиеся и следующего президентского срока. В частности, в отношении упомянутых в начале лета самолетов Rafale и системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Франция также разрешила лицензионное производство крылатых ракет SCALP и управляемых бомб AASM в Украине, которое должно начаться до конца 2026 года. Париж и Рим взяли на себя аналогичное обязательство в отношении перехватчиков Aster 30.

Изменения в Елисейском дворце не приведут к автоматическому расторжению всех контрактов, но президентство Ле Пен может ослабить поддержку Украины.

Нынешняя позиция "Национального объединения" в отношении Украины является более взвешенной, чем прежняя близость Ле Пен к путинской России.

Сейчас партия называет войну России незаконной и неоправданной. Утверждает, что Украина заслуживает военной поддержки, а российская агрессия угрожает интересам Франции. Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла пошел дальше, чем Ле Пен, охарактеризовав Россию как наступательную угрозу для Европы.

Подробнее – в материале журналистки Шарлотт Гийу-Клер Ле Пен во главе Франции: насколько вероятна и чем грозит ее победа на выборах.