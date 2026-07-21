Президент Румунії повідомив про ураження танкера біля берегів країни

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що минулої ночі танкер для перевезення пропану Gas Lisbon під ліберійським прапором зазнав ураження приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя.

Про це він написав у себе в X, повідомляє "Європейська правда".

Румунський президент зазначив, що судно вийшло з порту Александрія (Єгипет) і прямувало до українського порту Рені.

За його словами, незабаром після інциденту на місце події прибули два судна Румунського агентства з безпеки життя людей на морі, які евакуювали весь екіпаж, включаючи трьох поранених. Усіх було безпечно доставлено на берег.

Крім того, буксир, направлений у цей район, стежить за тим, щоб судно не дрейфувало і не становило додаткової небезпеки для судноплавства, додав президент.

"Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної загарбницької війни Російської Федерації проти України", – наголосив Дан.

Як повідомляє Digi24, судно було завантажене пропаном, на його борту стався вибух.

Танкер перебуває за 26 кілометрів від берегів міста Сфанту-Георге.

Джерела повідомляють, що судно, ймовірно, було атаковане морським дроном. Походження цього дрона невідоме.

Наразі судно досі горить. З метою забезпечення безпеки судноплавства було надіслано попереджувальне повідомлення всім суднам, що перебувають у цьому районі, з проханням оминати небезпечну зону.

Нагадаємо, 19 липня росіяни завдали ракетного удару по цивільному судну Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау в Чорному морі біля берегів Одеси, яке рухалося з вантажем збіжжя. На судні перебували 17 громадян Сирії та Індії та громадянин України – лоцман, який загинув.

Пізніше Адміністрація морських портів України повідомила, що внаслідок російського удару поблизу Одеси по торговельному судну загинули 10 людей.