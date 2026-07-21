Президент Румынии сообщил о повреждении танкера у берегов страны

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что прошлой ночью танкер для перевозки пропана Gas Lisbon под либерийским флагом получил повреждения примерно в 20 морских милях от румынского побережья.

Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Румынский президент отметил, что судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

По его словам, вскоре после инцидента на место происшествия прибыли два судна Румынского агентства по безопасности жизни людей на море, которые эвакуировали весь экипаж, включая трех раненых. Все были благополучно доставлены на берег.

Кроме того, буксир, направленный в этот район, следит за тем, чтобы судно не дрейфовало и не представляло дополнительной опасности для судоходства, добавил президент.

"Государственные органы находятся в состоянии повышенной готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность за этот серьезный инцидент, который, скорее всего, является частью незаконной захватнической войны Российской Федерации против Украины", – подчеркнул Дан.

Как сообщает Digi24, судно было загружено пропаном, на его борту произошел взрыв.

Танкер находится в 26 километрах от берегов города Сфанту-Георге.

Источники сообщают, что судно, вероятно, было атаковано морским дроном. Происхождение этого дрона неизвестно.

В настоящее время судно по-прежнему горит. В целях обеспечения безопасности судоходства всем судам, находящимся в этом районе, было разослано предупредительное сообщение с просьбой обходить опасную зону.

Напомним, 19 июля россияне нанесли ракетный удар по гражданскому судну Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау в Чёрном море у берегов Одессы, которое следовало с грузом зерна. На судне находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман, который погиб.

Позже Администрация морских портов Украины сообщила, что в результате российского удара вблизи Одессы по торговому судну погибли 10 человек.