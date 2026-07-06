Масштабний блекаут у Берліні визнали наслідком терористичного нападу

Експертна комісія, яка була створена після підпалу берлінської енергомережі, заявила, що п’ятиденне відключення електроенергії в Берліні в січні було спричинене терористичним нападом.

Про це йдеться у звіті, пише "Європейська правда".

Комісія назвала січневий інцидент "сигналом тривоги" для міст по всій Німеччині, а також надала рекомендації щодо посилення безпеки критичної інфраструктури.

"Терористичний напад на енергомережу в січні 2026 року став сигналом тривоги для Берліна та інших міст. Проблему з відключенням електроенергії вдалося вирішити всього за кілька днів, проте вона продемонструвала, наскільки Берлін є непідготовленим до масштабніших, триваліших або гібридних ситуацій", – зазначили у звіті.

У звіті комісія закликала збільшити федеральне фінансування для кращої підготовки до таких криз та розширення системи допомоги у разі надзвичайних ситуацій, а також запровадити в Берліні нову посаду головного спеціаліста з питань стійкості.

Втім, у ньому не йшлося про загальну вартість відключення електропостачання або можливі мотиви нападників.

У відповідь на звіт мер Берліна Кай Вегнер заявив, що вже реалізується пакет із 66 заходів, спрямованих на те, щоб "зробити Берлін безпечнішим і стійкішим до криз". Він наголосив, що відповідно до рекомендацій будуть вжиті подальші кроки.

Нагадаємо, через пожежу кабельного мосту у Берліні 50 тисяч домівок та понад дві тисячі підприємств на кілька днів залишились без електропостачання у січні.

Згодом ліворадикальна організація Vulkangruppe взяла на себе відповідальність за підпал. Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування щодо членства у терористичній організації, диверсії, підпалі та порушенні роботи інфраструктури.

Детальніше про це – у статті Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів.