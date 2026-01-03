У Берліні 50 тисяч домогосподарств лишились без світла, підозрюють підпал

У південно-західній частині Берліна від ранку суботи, 3 січня, знеструмлені близько 50 тисяч домогосподарств та понад дві тисячі підприємств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За інформацією оператора, відключення торкнулося районів Ніколасзеє, Целендорф, Ванзее та Ліхтерфельде. Відновлення електропостачання можливе до четверга, 8 січня.

"Через значну шкоду, завдану кабелям, ремонт кабелів займе дуже багато часу. Ми розраховуємо на повне відновлення постачання всім клієнтам до четверга вдень", – заявили у компанії і додали, що роботи ускладнює, зокрема, морозна погода.

Причиною аварії стало загоряння кабельного мосту над каналом Тельтов, унаслідок якого були пошкоджені кілька кабелів, що ведуть до електростанції Ліхтерфельде. Пожежу вже ліквідували – поліція підозрює, що її причиною став підпал.

Мешканців попереджають, що через відключення електроенергії можливі перебої з теплопостачанням, мобільним і стаціонарним зв'язком. У знеструмлених районах не працюють світлофори та зачиняються магазини.

Інцидент стався у той час, коли температура повітря в Берліні коливається біля нуля, місцями фіксується сильний снігопад.

9 вересня на південному сході Берліна через загоряння двох опор високовольтних ліній електропередач без світла залишилися близько 50 тисяч домогосподарств. Електропостачання вдалося відновити 11 вересня.

Відповідальність за підпал опор ліній електропередач взяла на себе одна з ліворадикальних груп – її члени залишили повідомлення на онлайн-платформі Indymedia. Автори послання стверджували, що їхньою метою був технопарк Адлерсгоф (Adlershof): акція відбулася під гаслом "Саботувати технологічний наступ – перекрити живлення військово-промисловому комплексу".

Нагадаємо, у місті Шорндорф, що в землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини, невідомий підпалив понад половину яток на різдвяному ярмарку.

У французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.