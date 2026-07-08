Чому військова допомога Україні стала проблемою для польських політиків

Загострення політичної боротьби всередині Польщі, а разом із цим – нинішня вкрай гостра криза між Києвом та Варшавою привели до того, що заручником цієї суперечки стала військова підтримка України.

Реагуючи на критику про передачу Києву ракет для систем Patriot, в уряді Дональда Туска вирішили оприлюднити інформацію про обсяги наданої України військової допомоги, починаючи із 2022 року.

Про нову політичну реальність у Польщі, в якій польська влада та опозиція змагаються не в тому, хто більше допоміг Україні, а хто менше її підтримав, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Змагання за меншу підтримку: чому польська влада і опозиція відхрещуються від допомоги ЗСУ. Далі – стислий її виклад.

Старт скандалу поклала оприлюднена 3 липня критика співголови ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштофа Босака про передачу урядом Дональда Туска ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

Антиукраїнські заяви представників "Конфедерації" – аж до пропозицій обмежити чи навіть припинити військову підтримку – не є чимось незвичним. Проте до справи несподівано долучився президентський палац.

7 липня відбулася зустріч президента Кароля Навроцького із Кшиштофом Босаком, після завершення якої спочатку Босак, а потім керівник Управління міжнародної політики президента Марчин Пшидач заявили, що уряд не інформував президента про передачу ракет Україні.

В уряді прем’єра Дональда Туска швидко відреагували на ці звинувачення.

"Оточення президента бреше, стверджуючи, що президент Навроцький не знав про передачу обладнання Україні", – заявив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Після консультацій з прем’єр-міністром Дональдом Туском, зберігаючи відповідальність перед громадськістю та дотримуючись вимог законодавства, я доручив розсекретити всі пожертви на користь України за 2022–2026 роки", – заявив згодом Косіняк-Камиш.

Спроби опозиції, а насамперед – партії "Право і справедливість" заблокувати оприлюднення інформації про допомогу Україні були невдалими. Проте вони показали, як тепер змінилося ставлення цієї партії до України – та допомога, якою вони ще пару років тому пишалися, тепер перетворилася для них на іміджеву проблему.

Публікація даних про допомогу Україні не принесла багато сенсацій.

Уряду важливо було донести до суспільства, що військова допомога, яку Україні надав попередній уряд (тобто сформований партією "Право і справедливість"), оцінюється приблизно в 3,4 млрд євро.

Водночас у 2024-2026 роках (тобто за каденції уряду Туска, який почав працювати у грудні 2023 року) обсяг переданої Україні військової допомоги становить набагато меншу суму – близько 350 млн євро.

Для партії "Право і справедливість", яка стоїть за президентом Каролем Навроцьким, оприлюднені цифри стали досить болючим ударом.

Небезпечною, зокрема, виявилася критика від конкурентів по правому табору.

"Ви критикуєте Туска за те саме, що раніше робив (прем’єр в уряді "ПіС" Матеуш) Моравецький. Я мав би давно звикнути до неймовірного лицемірства та зухвалості партії "ПіС", але ви все ще мене дивуєте", – стверджує співголова "Конфедерації" Славомір Менцен.

Тим часом президент Кароль Навроцький анонсував нову законодавчу ініціативу щодо пожертвування Україні обладнання. Не виключено, що Навроцький спробує "прив’язати" подальшу допомогу Україні до поступок Києва в історичних питаннях – і права опозиція охоче підтримає його в цьому.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Змагання за меншу підтримку: чому польська влада і опозиція відхрещуються від допомоги ЗСУ.