Міністр оборони Польщі доручив розсекретити військову допомогу Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр повідомив у неділю в соцмережі Х.

"Після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском, зберігаючи відповідальність перед громадськістю та дотримуючись вимог законодавства, я доручив розсекретити всі пожертви на користь України за 2022–2026 роки", – написав Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що процес надання допомоги у вигляді обладнання розпочав уряд "ПіС" на чолі з міністром Маріушем Блащаком, а про кожну допомогу інформується президент – наразі це Кароль Навроцький, а раніше був Анджей Дуда.

"Я також доручив Службі військової контррозвідки SKW з’ясувати, хто навмисно прагнув розкрити державні таємниці. Ми діємо в умовах війни біля нашого кордону, кожна дія, спрямована проти польських державних інтересів, ставить під загрозу безпеку поляків і полячок", – написав міністр.

Повідомлення міністра з'явилася у відповідь на звинувачення опозиції в тому, що уряд таємно передав Україні ракети до Patriot.

Віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

Він наголосив, що "їх Польща придбала у США для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони", і що ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, які можуть протидіяти російським ракетам "Іскандер".

Нещодавно Косіняк-Камиш заявив, що Україна відмовилась від домовленості, за якою польська сторона мала б передати винищувачі МіГ-29 в обмін на доступ до технологій у сфері безпілотних систем.