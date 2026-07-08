Почему военная помощь Украине стала проблемой для польских политиков

Обострение политической борьбы внутри Польши, а вместе с этим – нынешний крайне острый кризис между Киевом и Варшавой привели к тому, что заложником этого спора стала военная поддержка Украины.

Реагируя на критику в связи с передачей Киеву ракет для систем Patriot, в правительстве Дональда Туска решили обнародовать информацию об объемах оказанной Украине военной помощи, начиная с 2022 года.

О новой политической реальности в Польше, в которой польские власти и оппозиция соревнуются не в том, кто больше помог Украине, а кто меньше её поддержал, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Соревнование за меньшую поддержку: почему польские власти и оппозиция открещиваются от помощи ВСУ. Далее – краткое изложение статьи.

Начало скандалу положила обнародованная 3 июля критика сопредседателя ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштофа Босака в адрес правительства Дональда Туска за передачу ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Антиукраинские заявления представителей "Конфедерации" – вплоть до предложений ограничить или даже прекратить военную поддержку – не являются чем-то необычным. Однако к делу неожиданно подключился президентский дворец.

7 июля состоялась встреча президента Кароля Навроцкого с Кшиштофом Босаком, по итогам которой сначала Босак, а затем глава Управления международной политики при президенте Марчин Пшидач заявили, что правительство не информировало президента о передаче ракет Украине.

В правительстве премьера Дональда Туска быстро отреагировали на эти обвинения.

"Окружение президента лжет, утверждая, что президент Навроцкий не знал о передаче оборудования Украине", – заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"После консультаций с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед общественностью и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022–2026 годы", – заявил впоследствии Косиняк-Камыш.

Попытки оппозиции, а прежде всего – партии "Право и справедливость", заблокировать обнародование информации о помощи Украине оказались безуспешными. Однако они показали, как теперь изменилось отношение этой партии к Украине – та помощь, которой они ещё пару лет назад гордились, теперь превратилась для них в имиджевую проблему.

Публикация данных о помощи Украине не вызвала большого резонанса.

Правительству было важно донести до общества, что военная помощь, оказанная Украине предыдущим правительством (то есть сформированным партией "Право и справедливость"), оценивается примерно в 3,4 млрд евро.

В то же время в 2024–2026 годах (то есть за время пребывания у власти правительства Туска, которое приступило к работе в декабре 2023 года) объем предоставленной Украине военной помощи составляет гораздо меньшую сумму – около 350 млн евро.

Для партии "Право и справедливость", стоящей за президентом Каролем Навроцким, обнародованные цифры стали довольно болезненным ударом.

Опасной, в частности, оказалась критика со стороны конкурентов из правого лагеря.

"Вы критикуете Туска за то же самое, что раньше делал (премьер в правительстве "ПиС" Матеуш) Моравецкий. Я уже давно должен был привыкнуть к невероятному лицемерию и наглости партии "ПиС", но вы все еще удивляете меня", – утверждает сопредседатель "Конфедерации" Славомир Менцен.

Тем временем президент Кароль Навроцкий анонсировал новую законодательную инициативу о передаче Украине оборудования в качестве пожертвования. Не исключено, что Навроцкий попытается "увязать" дальнейшую помощь Украине с уступками Киева в исторических вопросах – и правая оппозиция с готовностью поддержит его в этом.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Соревнование за меньшую поддержку: почему польские власти и оппозиция открещиваются от помощи ВСУ.