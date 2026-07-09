Який подарунок Ердогану на саміт НАТО привіз Трамп і чи зможе він реалізувати обіцяне

Саміт НАТО в Анкарі став не лише координаційною зустріччю держав-союзників, де їхні лідери обговорювали зроблене, ставили цілі на майбутнє і намагалися зрозуміти наміри Трампа.

Ця подія стала поворотним моментом для зміни іміджу Туреччини як проблемного члена Альянсу.

7 липня від президента США Дональда Трампа прозвучали заповітні слова про намір зняти санкції, які наклали на Туреччину через придбання російської системи ППО С-400.

Про те, як турецькому президенту вдалося цього досягти, що це означає на практиці та як вдалося зняти проблему С-400 (та чи вдалося взагалі), читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної (з Анкари) Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини. Далі – стислий її виклад.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган як господар саміту зробив усе можливе, щоби показати себе з кращого боку та головне – наблизити зняття американських санкцій, накладених на Туреччину майже сім років тому через військову співпрацю з Росією. А саме – через придбання турками російської системи ППО С-400.

У США стверджують, що її використання Туреччиною може дозволити Москві збирати розвіддані про передові стелс-можливості F-35, що створює неприйнятний ризик для літаків та для оборонної архітектури НАТО загалом.

Ердоган зустрічав американського лідера прямо біля трапа літака – єдиного з гостей саміту.

Особиста зустріч лідером держави іноземного гостя – винятковий випадок. За протоколом міжнародних візитів так майже ніколи не роблять, а коли це відбуваться, то є ознакою дуже близьких стосунків та виняткової поваги до гостя.

Зі свого боку, Дональд Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав Туреччину після візиту Барака Обами у 2015 році.

Не в останню чергу візит став можливим завдяки його особистій симпатії до Ердогана.

Такий візит не міг минути без подарунків. На це Трамп натякав ще до саміту, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми збираємося зняти ці санкції, ми не хочемо санкцій проти друзів", – заявив президент США 7 липня.

Втім, заяви Трампа про те, що Туреччина отримає F-35, не означають, що це станеться завтра чи взагалі в короткостроковій перспективі. Виробництво винищувачів для Туреччини можливо запустити ще до зняття санкцій, але воно, зважаючи на чергу за цими винищувачами, точно забере кілька років.

Крім того, продаж Туреччині F-35 стикається зі значним опором у Конгресі. Причому йдеться про широку двопартійну опозицію таким можливим діям президента.

Та щойно складуться умови – зникне опозиція в Конгресі, буде фіналізована схема передачі С-400 тощо – Туреччина отримає свої літаки.

А наразі для Ердогана достатньо політичного рішення Трампа рухатись у цьому напрямку. За підсумками саміту в Анкарі турецький лідер представив це як свою дипломатичну перемогу – і для турецьких виборців вона має значення. У пресцентрі саміту навіть слова Ердогана про те, що, мовляв, "слідкуйте за подіями" щодо С-400, викликали аплодисменти турецьких журналістів.

Бо попри те, що Трамп на саміті НАТО публічно уникав конкретики щодо F-35, Ердоган демонстрував оптимізм і натякав на домовленості з лідером США. "Коли до Туреччини поставлять F-35, світ зможе сказати: "Америка дотримала слово", – сказав турецький лідер.

Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної (з Анкари) Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини.