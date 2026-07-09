Какой подарок привез Трамп Эрдогану на саммит НАТО и сможет ли он выполнить обещанное

Саммит НАТО в Анкаре стал не просто координационной встречей государств-союзников, на которой их лидеры обсуждали проделанную работу, ставили цели на будущее и пытались понять намерения Трампа.

Это событие стало поворотным моментом для изменения имиджа Турции как проблемного члена Альянса.

7 июля от президента США Дональда Трампа прозвучали заветные слова о намерении снять санкции, наложенные на Турцию из-за приобретения российской системы ПВО С-400.

О том, как турецкому президенту удалось этого добиться, что это означает на практике и как удалось снять проблему С-400 (и удалось ли вообще), читайте в статье журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной (из Анкары) Подарок для Эрдогана. Может ли Трамп "забыть" о российских С-400 и снять санкции с Турции. Далее – краткое изложение статьи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган как хозяин саммита сделал все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны и, главное, приблизить снятие американских санкций, введенных против Турции почти семь лет назад из-за военного сотрудничества с Россией. А именно – из-за приобретения турками российской системы ПВО С-400.

В США утверждают, что использование этой системы Турцией может позволить Москве собирать разведданные о передовых стелс-возможностях F-35, что создает недопустимый риск для самолетов и для оборонной архитектуры НАТО в целом.

Эрдоган встречал американского лидера прямо у трапа самолета – единственного из гостей саммита.

Личная встреча главы государства с иностранным гостем – исключительный случай. По протоколу международных визитов так почти никогда не поступают, а когда это происходит, то является признаком очень близких отношений и исключительного уважения к гостю.

Со своей стороны, Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим Турцию после визита Барака Обамы в 2015 году.

Не в последнюю очередь визит стал возможен благодаря его личной симпатии к Эрдогану.

Такой визит не мог обойтись без подарков. На это Трамп намекал ещё до саммита, во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

"Мы собираемся снять эти санкции, мы не хотим санкций против друзей", – заявил президент США 7 июля.

Впрочем, заявления Трампа о том, что Турция получит F-35, не означают, что это произойдет завтра или вообще в краткосрочной перспективе. Производство истребителей для Турции можно запустить еще до снятия санкций, но оно, учитывая очередь на эти истребители, точно займет несколько лет.

Кроме того, продажа Турции F-35 сталкивается со значительным сопротивлением в Конгрессе. Причем речь идет о широкой двухпартийной оппозиции таким возможным действиям президента.

Но как только сложатся условия – исчезнет оппозиция в Конгрессе, будет завершена схема передачи С-400 и т. д. – Турция получит свои самолеты.

А пока для Эрдогана достаточно политического решения Трампа двигаться в этом направлении. По итогам саммита в Анкаре турецкий лидер представил это как свою дипломатическую победу – и для турецких избирателей она имеет значение. В пресс-центре саммита даже слова Эрдогана о том, что, мол, "следите за событиями" в отношении С-400, вызвали аплодисменты турецких журналистов.

Ведь несмотря на то, что Трамп на саммите НАТО публично избегал конкретики по поводу F-35, Эрдоган демонстрировал оптимизм и намекал на договоренности с лидером США. "Когда в Турцию поставят F-35, мир сможет сказать: "Америка сдержала слово", – заявил турецкий лидер.

Подробнее – в материале Иванны Костиной (из Анкары) Подарок для Эрдогана. Может ли Трамп "забыть" о российских С-400 и снять санкции с Турции.