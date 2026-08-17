У Молдові зафіксували вибух об’єкта, який порушив повітряний простір країни

У понеділок ввечері повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Молдова, згодом був зафіксований вибух.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Об'єкт було виявлено системами Національної армії в напрямку Кучургана-Тирасполя. Згодом він зник із систем спостереження в районі населеного пункту Талмаза в Штефан-Водському районі, де було повідомлено про вибух.

За даними Міністерства оборони, об’єкт було виявлено о 17:37. Влада негайно наказала закрити повітряний простір у секторі "Центр" приблизно на 15 хвилин.

За попередніми даними, об’єкт зник із систем спостереження поблизу села Талмаза. Поліція повідомила, що приблизно за три кілометри від села стався вибух, внаслідок якого загорілася рослинність у цій місцевості.

Територію було оточено, а спеціалізовані підрозділи приступили до гасіння пожежі та з’ясування обставин інциденту.

Фахівці з вибухотехнічної та технічної служби поліції мають дослідити уламки, знайдені на місці події, щоб точно встановити, про який тип пристрою йдеться та яке його походження.

Водночас українські канали у Telegram, які відстежують засоби повітряного ураження над територією України, стверджують, що російська дрон-ракета "Бандероль" пролетіла над територією Республіки Молдова, проходячи приблизно за 35 кілометрів від українського кордону.

Поліція закликає громадян триматися подалі від цієї місцевості та не торкатися жодних компонентів чи уламків, знайдених на місці події.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня повітряний простір Молдови вчергове порушив російський дрон, ймовірно, реактивний "Шахед".

Також у неділю, 9 серпня, у Молдові вибухнув апарат нового типу, які ще не падали на території країни.

Молдова після цього інциденту відкликала для консультацій свого посла в РФ.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що деякі дрони потрапляють у повітряний простір країни випадково, а інші – навмисно.