Санду вважає, що Росія навмисно відправляє деякі дрони до Молдови

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що деякі дрони потрапляють у повітряний простір країни випадково, а інші – навмисно.

Її заяву в ефірі Teleradio Moldova 17 серпня наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

Під час ефіру у Санду запитали, чи є несанкціоновані прольоти дронів через повітряний простір Молдови випадковістю, чи, можливо, таким чином Росія перевіряє здатність Молдови та сусідніх країн до реагування.

"Я вважаю, що деякі потрапляють туди випадково, а інші – тому що їх відправляють, і не лише в наш повітряний простір, а й у повітряний простір інших держав регіону. Я бачила такі випадки і в Румунії, і в Польщі. Судячи з траєкторії польоту цих дронів, можна сказати, які з них відправлені навмисно, а які опинилися там випадково", – сказала Санду.

За її словами, і в тому, і в іншому випадку ці дрони порушують повітряний простір та становлять небезпеку для людей, і єдиною стороною, винною в цих подіях, є Російська Федерація, яка розпочала війну.

Водночас Санду стверджує, що можливе вислання керівника посольства Росії в Кишиневі Олега Озерова не зупинить несанкціоновані прольоти дронів. За її словами, ноти протесту, надіслані Кишиневом, також не змінюють політику Росії.

"Найважливіше, що можна зробити, щоб зупинити ці дрони і в Республіці Молдова, і в Україні, і скрізь, – це допомогти Україні та забезпечити, щоб Україна перемогла в цій війні", – заявила Санду.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня повітряний простір Молдови вчергове порушив російський дрон, ймовірно, реактивний "Шахед".

Також у неділю, 9 серпня, у Молдові вибухнув апарат нового типу, які ще не падали на території країни. Зі сповіщень українських Повітряних сил було відомо, що тоді Росія масово атакувала Одещину у тому числі боєприпасами "Бандероль", які описують як гібрид БпЛА і ракети.

Молдова після цього інциденту відкликала для консультацій свого посла у РФ.