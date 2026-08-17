В Молдове зафиксировали взрыв объекта, нарушивший воздушное пространство страны

В понедельник вечером воздушный объект вторгся в воздушное пространство Республики Молдова, после чего был зафиксирован взрыв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Объект был обнаружен системами Национальной армии в направлении Кучургана-Тирасполя. Впоследствии он исчез из систем наблюдения в районе населенного пункта Талмаза в Штефан-Водском районе, где поступило сообщение о взрыве.

По данным Министерства обороны, объект был обнаружен в 17:37. Власти немедленно отдали приказ закрыть воздушное пространство в секторе "Центр" примерно на 15 минут.

По предварительным данным, объект исчез из систем наблюдения вблизи села Талмаза. Полиция сообщила, что примерно в трех километрах от села произошел взрыв, в результате которого загорелась растительность в этой местности.

Территория была оцеплена, а специализированные подразделения приступили к тушению пожара и выяснению обстоятельств инцидента.

Специалисты взрывотехнической и технической службы полиции должны исследовать обломки, найденные на месте происшествия, чтобы точно установить, о каком типе устройства идет речь и каково его происхождение.

В то же время украинские каналы в Telegram, отслеживающие средства воздушного поражения над территорией Украины, утверждают, что российская дрон-ракета "Бандероль" пролетела над территорией Республики Молдова, проходя примерно в 35 километрах от украинской границы.

Полиция призывает граждан держаться подальше от этой местности и не прикасаться к каким-либо компонентам или обломкам, найденным на месте происшествия.

Напомним, вечером 10 августа воздушное пространство Молдовы в очередной раз нарушил российский дрон, вероятно, реактивный "Шахед".

Также в воскресенье, 9 августа, в Молдове взорвался аппарат нового типа, подобные которому ранее не падали на территорию страны.

Молдова после этого инцидента отозвала для консультаций своего посла в РФ.

Президент Молдовы Мая Санду считает, что некоторые дроны попадают в воздушное пространство страны случайно, а другие – намеренно.