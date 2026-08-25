Україна отримає новий оборонний транш від ЄС на початку вересня

Найближчими тижнями, вже на початку вересня, Україна отримає новий транш з оборонної частини кредиту ЄС, що становить 90 млрд євро на 2026-27 роки.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел та з заяви речника Єврокомісії Балажа Уйварі.

На початку вересня Єврокомісія перерахує Україні черговий транш на підтримку української армії.

"Варто очікувати новий транш вже на початку вересня", – заявив кореспондентці "ЄвроПравди" один з європосадовців на умовах анонімності.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі під час спілкування з журналістами 25 серпня також повідомив, що найближчими тижнями варто чекати нових схвалень та виплат.

Він нагадав, що в рамках кредиту 90 млрд на 2026 рік передбачено біля 28 млрд євро на оборону України і близько 17 млрд євро на бюджетну підтримку.

"З 28 млрд євро ми вже розподілили 22 млрд. Це означає, що ми схвалили графіки закупівель продукції на суму 22 млрд євро, і з цих 22 млрд ми вже виплатили 8,5 млрд євро. У найближчі тижні ви побачите ще більше схвалень і ще більше виплат", – заявив речник.

За словами посадовця ЄС, наступні кілька тижнів "будуть дуже насиченими на оборонному напрямі, тому що ми знаємо, що стоїть на кону".

"Ми знаємо, що існує надзвичайна терміновість, і відповідно до цього ми пришвидшуємо наші операції", – підкреслив Балаж Уйварі.

Раніше "Європейська правда" повідомила, що Україна не надсилала Єврокомісії формального запиту щодо дострокових виплат у 2026 році частини кредиту на загальну суму в 90 млрд євро, яка передбачена на 2027 рік, з метою закриття 27 млрд євро дефіциту оборонного бюджету України у поточному році.

Нагадаємо, 24 серпня Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6,1 млрд євро в рамках позики ЄС на 90 млрд.

"ЄвроПравда" повідомляла, що до кінця 2026 року Євросоюз має виплатити Україні близько 20 млрд євро, причому нові транші можуть надійти вже найближчими тижнями.

Детальніше про це у статті: Ракети, дрони та реформи. Як ЄС розподіляє допомогу для ЗСУ і що затримує виплати.