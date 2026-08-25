Украина получит новый оборонный транш от ЕС в начале сентября

В ближайшие недели, уже в начале сентября, Украина получит новый транш из оборонной части кредита ЕС, составляющего 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников и из заявления пресс-секретаря Еврокомиссии Балажа Уйвари.

В начале сентября Еврокомиссия перечислит Украине очередной транш на поддержку украинской армии.

"Следует ожидать новый транш уже в начале сентября", – заявил корреспондентке "ЕвроПравды" один из еврочиновников на условиях анонимности.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари во время общения с журналистами 25 августа также сообщил, что в ближайшие недели следует ожидать новых одобрений и выплат.

Он напомнил, что в рамках кредита в 90 млрд на 2026 год предусмотрено около 28 млрд евро на оборону Украины и около 17 млрд евро на бюджетную поддержку.

"Из 28 млрд евро мы уже распределили 22 млрд. Это означает, что мы одобрили графики закупок продукции на сумму 22 млрд евро, и из этих 22 млрд мы уже выплатили 8,5 млрд евро. В ближайшие недели вы увидите еще больше одобрений и еще больше выплат", – заявил пресс-секретарь.

По словам представителя ЕС, следующие несколько недель "будут очень насыщенными в оборонной сфере, потому что мы знаем, что поставлено на карту".

"Мы знаем, что ситуация чрезвычайно срочная, и в соответствии с этим мы ускоряем наши операции", – подчеркнул Балаж Уйвари.

Ранее "Европейская правда" сообщила, что Украина не направляла Еврокомиссии формального запроса относительно досрочных выплат в 2026 году части кредита на общую сумму 90 млрд евро, предусмотренной на 2027 год, с целью покрытия 27 млрд евро дефицита оборонного бюджета Украины в текущем году.

Напомним, 24 августа Еврокомиссия одобрила оборонные закупки для Украины на 6,1 млрд евро в рамках займа ЕС на 90 млрд.

"ЕвроПравда" сообщала, что до конца 2026 года Евросоюз должен выплатить Украине около 20 млрд евро, причем новые транши могут поступить уже в ближайшие недели.

Подробнее об этом в статье: Ракеты, дроны и реформы. Как ЕС распределяет помощь для ВСУ и что задерживает выплаты.