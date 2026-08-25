Київ не просив ЄС про дострокові виплати, щоб закрити 27 млрд євро оборонного дефіциту

Україна не надсилала Європейській комісії формального запиту щодо дострокових виплат у 2026 році частини кредиту на загальну суму в 90 млрд євро, яка передбачена на 2027 рік, з метою закриття 27 млрд євро дефіциту оборонного бюджету України у поточному році.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди", заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Українська влада наразі не просила Єврокомісію виплатити частину кредиту 90 млрд євро достроково, щоб покрити 27 млрд євро дефіциту оборонного бюджету України.

"Формально ми таких запитів не отримували", – заявила Піньо.

Вона нагадала, що ЄС схвалює та здійснює виплати у рамках 90-млрд кредиту ЄС "дуже-дуже швидкими темпами", і ще не виплатила всіх коштів, передбачених на 2026 рік – "ситуації, коли можна буде говорити про випереджальне надання фінансування".

"Нам поки що офіційно не повідомляли в двосторонньому порядку про намір здійснити випереджальне надання фінансування. Саме тому зараз ми зосереджені на планах, які вже запровадили. Але між нами та Україною постійно відбувається обмін думками… І, звісно, ми готові максимально можливою мірою враховувати запити", – підкреслила головна речниця Єврокомісії.

Як повідомлялося, 24 серпня президент України Володимир Зеленський під час засідання "коаліції охочих" у Києві заявив про дефіцит оборонного бюджету України у 2026 році на 27 мільярдів та уточнив, що одним з перших варіантів покриття цього дефіциту є дострокова виплата частини кредиту ЄС на 90 млрд євро, запланованої на 2027 рік.

Як повідомляла "Європейська правда", 24 серпня Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6,1 млрд євро в рамках позики ЄС на 90 млрд.

"ЄвроПравда" повідомляла, що до кінця 2026 року Євросоюз має виплатити Україні близько 20 млрд євро, причому нові транші можуть надійти вже найближчими тижнями.

Своєю чергою, Рада ЄС 30 липня затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility, який дозволить Україні отримати 8,3 млрд євро у 2026 році на закриття потреб бюджету.

Детальніше про це у статті: Ракети, дрони та реформи. Як ЄС розподіляє допомогу для ЗСУ і що затримує виплати.