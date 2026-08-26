На пляжах Болгарії виявили уламки кількох дронів

Військово-морські сили Болгарії виявили та ідентифікували уламки кількох безпілотників, знайдених на чорноморському узбережжі країни.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії, пише "Європейська правда".

За даними Міноборони, один з безпілотників знайшли на пляжі Кабакум поблизу міста Варна. Під час розвідки, яку провела спеціалізована група військово-морської бази "Варна" було встановлено, що дрон не містить вибухової речовини. Апарат доставили на військову базу.

Фото: БГНЕС

Фото: БТА

Іншій команді ВМС доручили розвідати об'єкт, виявлений у водах Чорного моря поблизу міста Поморіє. Військовослужбовці визначили, що виявлений об'єкт є безпілотним літальним апаратом, та знищили його на місці в морі, суворо дотримуючись заходів безпеки.

Також військові ідентифікували інший безпілотник, виявлений в районі пляжу Паша Дере неподалік Варни. Об'єкт підірвали у морі.

Ще один фрагмент дрона виявили 25 серпня ввечері у водах Чорного моря в районі курорту Камчія. Після розвідки було встановлено, що це крило військового дрона, викинуте з моря, без боєприпасів. Уламок доставили на військову базу у Варні.

Повідомляли, що у середу вранці фрагмент дрона виявили на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца.

14 серпня у Болгарії на узбережжі Чорного моря одразу у трьох місцях знайшли підозрілі об’єкти – дрон літакового типу, ймовірно "розвідник", та можливі уламки безпілотників.