На чорноморському курорті Румунії знайшли фрагмент дрона
Новини — Середа, 26 серпня 2026, 10:04 —
У середу вранці на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, було знайдено фрагмент невідомого безпілотника.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News.ro.
Вранці 26 серпня фрагмент дрона, викинутий на пляж в Олімпі, помітили кілька людей. Вони повідомили про свою знахідку владу.
На місце події прибули фахівці для аналізу об'єкта. З безпекових міркувань доступ туристів до цієї місцевості був тимчасово обмежений.
Зазначається, що ще один фрагмент дрона було виявлено у вівторок увечері поблизу казино у Констанці.
Цей предмет був принесений морем між хвилерізами біля набережної. Його помітили люди, які прогулювалися в цій місцевості і повідомили про це владу.
Правоохоронці вилучили предмет. Найімовірніше, він не містив вибухового заряду.
Слідчі мають встановити походження двох об’єктів, виявлених на березі Чорного моря.
Нагадаємо, 20 серпня, румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци.
У Міноборони Румунії заявили згодом, що знищений дрон не був українським.