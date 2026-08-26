На чорноморському курорті Румунії знайшли фрагмент дрона

У середу вранці на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, було знайдено фрагмент невідомого безпілотника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News.ro.

Вранці 26 серпня фрагмент дрона, викинутий на пляж в Олімпі, помітили кілька людей. Вони повідомили про свою знахідку владу.

Фото: Digi24

На місце події прибули фахівці для аналізу об'єкта. З безпекових міркувань доступ туристів до цієї місцевості був тимчасово обмежений.

Зазначається, що ще один фрагмент дрона було виявлено у вівторок увечері поблизу казино у Констанці.

Цей предмет був принесений морем між хвилерізами біля набережної. Його помітили люди, які прогулювалися в цій місцевості і повідомили про це владу.

Правоохоронці вилучили предмет. Найімовірніше, він не містив вибухового заряду.

Слідчі мають встановити походження двох об’єктів, виявлених на березі Чорного моря.

Нагадаємо, 20 серпня, румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу берегів Констанци.

У Міноборони Румунії заявили згодом, що знищений дрон не був українським.