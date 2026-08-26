На пляжах Болгарии нашли обломки нескольких дронов

Военно-морские силы Болгарии обнаружили и идентифицировали обломки нескольких беспилотников, найденных на черноморском побережье страны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии, пишет "Европейская правда".

По данным Минобороны, один из беспилотников обнаружили на пляже Кабакум недалеко от Варны. В ходе разведки, проведенной специализированной группой военно-морской базы "Варна", было установлено, что дрон не содержит взрывчатых веществ. Аппарат доставили на военную базу.

Фото: БГНЕС

Фото: БТА

Другой команде ВМС поручили разведать объект, обнаруженный в водах Чёрного моря вблизи города Поморие. Военные определили, что обнаруженный объект является беспилотным летательным аппаратом, и уничтожили его на месте в море, строго соблюдая меры безопасности.

Также военные идентифицировали другой беспилотник, обнаруженный в районе пляжа Паша Дере недалеко от Варны. Объект взорвали в море.

Еще один фрагмент дрона обнаружили 25 августа вечером в водах Черного моря в районе курорта Камчия. После разведки было установлено, что это крыло военного дрона, выброшенное из моря, без боеприпасов. Осколок доставили на военную базу в Варне.

Сообщалось, что в среду утром фрагмент дрона обнаружили на пляже в Олимпе, что в румынском жудеце Констанца.

14 августа в Болгарии на побережье Чёрного моря сразу в трёх местах обнаружили подозрительные объекты – дрон авиационного типа, вероятно "разведчик", и возможные обломки беспилотников.