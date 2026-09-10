Сибіга: Росія продовжує терор проти американського бізнесу в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по цивільному підприємству з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американському агропромисловому гіганту Bunge.

Про це Сибіга повідомив у себе в Х, пише "Європейська правда".

Через удар по заводу загинули щонайменше дві людини, а завод зазнав серйозних пошкоджень.

"Це не випадковість, а частина систематичної кампанії терору, яку веде Москва проти американських підприємств та економічних інтересів. Це сталося лише через кілька тижнів після нападу на іншу компанію, що належить американцям, у Сумській області", – написав Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, такі удари підкреслюють нагальну необхідність посилення української протиповітряної оборони. А також – збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та розпочати конструктивні дипломатичні переговори.

Підприємство харчової промисловості у Дніпрі росіяни атакували двічі протягом 10 вересня. Загинули двоє людей, а п’ятеро зазнали поранень. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що росіяни вдарили по олійному заводу "Олейна", який входить до складу американської компанії Bunge.

Нагадаємо, 10 вересня у Польщі переводили засоби протиповітряної оборони у режим підвищеної готовності через російські реактивні безпілотники над заходом України.