Сибига: Россия продолжает террор против американского бизнеса в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по гражданскому предприятию по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американскому агропромышленному гиганту Bunge.

Об этом Сибига сообщил в своём Х, пишет "Европейская правда".

В результате удара по заводу погибли как минимум два человека, а завод получил серьёзные повреждения.

"Это не случайность, а часть систематической кампании террора, которую ведёт Москва против американских предприятий и экономических интересов. Это произошло всего через несколько недель после нападения на другую компанию, принадлежащую американцам, в Сумской области", – написал Андрей Сибига.

По словам главы МИД, такие удары подчеркивают насущную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны. А также – увеличения давления на российский режим, чтобы заставить его прекратить войну и начать конструктивные дипломатические переговоры.

Предприятие пищевой промышленности в Днепре россияне атаковали дважды в течение 10 сентября. Погибли два человека, а пятеро получили ранения. Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что россияне нанесли удар по масличному заводу "Олейна", который входит в состав американской компании Bunge.

Напомним, 10 сентября в Польше перевели средства противовоздушной обороны в режим повышенной готовности из-за российских реактивных беспилотников над западом Украины.