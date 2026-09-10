Сибига: Россия продолжает террор против американского бизнеса в Украине
Новости — Четверг, 10 сентября 2026, 15:31 —
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по гражданскому предприятию по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американскому агропромышленному гиганту Bunge.
Об этом Сибига сообщил в своём Х, пишет "Европейская правда".
В результате удара по заводу погибли как минимум два человека, а завод получил серьёзные повреждения.
"Это не случайность, а часть систематической кампании террора, которую ведёт Москва против американских предприятий и экономических интересов. Это произошло всего через несколько недель после нападения на другую компанию, принадлежащую американцам, в Сумской области", – написал Андрей Сибига.
По словам главы МИД, такие удары подчеркивают насущную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны. А также – увеличения давления на российский режим, чтобы заставить его прекратить войну и начать конструктивные дипломатические переговоры.
Предприятие пищевой промышленности в Днепре россияне атаковали дважды в течение 10 сентября. Погибли два человека, а пятеро получили ранения. Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что россияне нанесли удар по масличному заводу "Олейна", который входит в состав американской компании Bunge.
Напомним, 10 сентября в Польше перевели средства противовоздушной обороны в режим повышенной готовности из-за российских реактивных беспилотников над западом Украины.