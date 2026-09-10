Польща підвищувала готовність повітряних сил через реактивні дрони РФ на заході України

У Польщі переводили певні сили й засоби протиповітряної оборони у режим підвищеної готовності через російські реактивні безпілотники над заходом України.

Про це повідомили у заяві Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Вранці 10 вересня в Оперативному командуванні повідомили, що на деякий час сили й засоби протиповітряної оборони Польщі переводили у режим підвищеної готовності у зв’язку з активністю реактивних БпЛА РФ над заходом України.

❗️ Informujemy, że w związku z aktywnością rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego podniesienia gotowości wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP.



Zgodnie z… pic.twitter.com/rC9ixaCNWh – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2026

"Дії мали превентивний характер і були спрямовані на гарантування безпеки польського повітряного простору, зокрема у районах, сусідніх з територіями, які зазнали російських ударів. У зв’язку з усуненням загрози тривогу скасували, задіяні сили й засоби повернулись до стандартної операційної діяльності", – йдеться у заяві.

Увечері 9 вересня від ударів РФ постраждав Хмельницький; вночі Повітряні сили повідомляли про рух російських БпЛА на півночі Житомирщини та Рівненщини, пізніше вранці БпЛА фіксували біля Луцька.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі анонсували посилення захисту повітряного простору країни через провокації РФ.

Зокрема, у східній частині країни запровадили обмеження в повітряному просторі для спрощення роботи ППО.