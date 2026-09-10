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Польща підвищувала готовність повітряних сил через реактивні дрони РФ на заході України

Новини — Четвер, 10 вересня 2026, 08:22 — Марія Ємець

У Польщі переводили певні сили й засоби протиповітряної оборони у режим підвищеної готовності через російські реактивні безпілотники над заходом України.

Про це повідомили у заяві Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Вранці 10 вересня в Оперативному командуванні повідомили, що на деякий час сили й засоби протиповітряної оборони Польщі переводили у режим підвищеної готовності у зв’язку з активністю реактивних БпЛА РФ над заходом України. 

"Дії мали превентивний характер і були спрямовані на гарантування безпеки польського повітряного простору, зокрема у районах, сусідніх з територіями, які зазнали російських ударів. У зв’язку з усуненням загрози тривогу скасували, задіяні сили й засоби повернулись до стандартної операційної діяльності", – йдеться у заяві. 

Увечері 9 вересня від ударів РФ постраждав Хмельницький; вночі Повітряні сили повідомляли про рух російських БпЛА на півночі Житомирщини та Рівненщини, пізніше вранці БпЛА фіксували біля Луцька

Нагадаємо, у Міноборони Польщі анонсували посилення захисту повітряного простору країни через провокації РФ.

Зокрема, у східній частині країни запровадили обмеження в повітряному просторі для спрощення роботи ППО.

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Польща Війна з РФ
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