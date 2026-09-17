Палата представників США схвалила "проєкт Грема" про санкції проти РФ

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про "каральні" мита для країн, які купують російські енергоресурси; тепер його має підписати президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

У середу Палата представників 262 голосами "за" ("проти" голосували 159) підтримала законопроєкт Грема-Блументаля, разом із поправкою про розширення санкцій проти Ірану.

"За" голосували 203 республіканці, 58 демократів та один незалежний член Палати представників, "проти" – 7 республіканців і 152 демократи.

Така позиція демократів обумовлена критикою щодо того, які повноваження проєкт надає Трампу у питанні мит, попри те, що він спрямований на підтримку України.

Голосування ставить крапку у більш як 1,5-річному шляху законодавчої ініціативи.

Ухвалений законопроєкт також є першим двопартійним документом на підтримку України з квітня 2024 року, коли затверджували пакет допомоги.

Результат став оптимістичним розвитком подій – ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і може бути заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.

Сенат Конгресу США 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт 7 серпня.

Нагадаємо, проєкт Грема-Блументаля пропонує запровадження мит зі ставками до 100% для п’яти найбільших країн-покупців російських енергоресурсів.