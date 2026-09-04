Ухвалення "проєкту Грема" про санкції проти РФ може затягнутися до проміжних виборів

Законопроєкт про санкції проти Росії, який лише минулого місяця переважною більшістю голосів ухвалив Сенат, стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і, ймовірно, буде заблокований принаймні до листопадових виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни – відданий прихильник України, – надасть Трампу право вводити 100-відсоткові мита на п’ять найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також на п’ять країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Деякі прихильники України у Вашингтоні наполягають на ухваленні цього законопроєкту як способу продемонструвати підтримку США Києву. Однак не ясно, чи насправді Трамп скористається повноваженнями, які надасть йому цей законопроєкт, особливо щодо Китаю.

Переважна більшість голосів у Сенаті (86 проти 11) на користь законопроєкту про санкції відобразила бажання колег Грема вшанувати його пам’ять після його раптової смерті в липні. Палата представників ставиться до цієї ідеї більш стримано.

У четвер спікер Палати представників Майк Джонсон висловив сумніви щодо того, чи вдасться винести законопроєкт про санкції на голосування до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. За його словами, це частково пов’язано з тим, що законодавці планують провести у Вашингтоні лише кілька робочих днів протягом наступних двох місяців.

Джонсон зазначив, що провідні демократи у комітетах з питань закордонних справ та оподаткування виступають проти цього заходу, що свідчить про більш широкі труднощі у взаємодії з демократами. Він також додав, що серед республіканців у Палаті представників є окремі "осередки" занепокоєння.

"Ми всі віримо в необхідність санкцій проти Росії, але для ухвалення законопроекту потрібно знайти правильну формулу. Ми намагаємося це опрацювати та переконатися, що отримаємо результат, який зможе пройти через голосування", – сказав він журналістам у четвер.

Голова Комітету з питань закордонних справ Палати представників Браян Маст зазначив, що законопроєкт, зокрема, оцінюється з огляду на його можливий вплив на ціни на бензин. Маст, республіканець із Флориди, сказав, що якщо законопроєкт змусить Індію та інших покупців російської нафти звертатися до ринків нафти інших країн, це може призвести до зростання цін.

"Це одна з тих речей, які зараз оцінюються", – сказав він.

Ціни на бензин різко зросли на тлі війни з Іраном і широко розглядаються як загроза для республіканської більшості в Конгресі напередодні проміжних виборів у листопаді. Законопроєкт також подовжить дію давно встановлених санкцій проти Ірану.

Демократи, зі свого боку, стурбовані тим, що Трамп використає цей законопроект як нове юридичне обґрунтування для введення широкомасштабних мит, оскільки його існуючі мита наразі оскаржуються в суді.

Джонсону знадобиться широка підтримка демократів, якщо він спробує ухвалити цей законопроєкт за прискореною процедурою Палати представників, яка вимагає двох третин голосів.

Зростаюча стурбованість серед законодавців як з числа демократів, так і республіканців є перемогою для роздрібної торгівлі та впливового бізнес-об’єднання – Американської торгової палати, які підігрівали побоювання, що цей захід надасть адміністрації Трампа нове правове обґрунтування для введення широкомасштабних мит.

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, раніше висловлював сподівання на остаточне ухвалення документа у вересні 2026 року.

Нагадаємо, Сенат Конгресу Сполучених Штатів 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Йдеться про "каральні" тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси.

Раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.

Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.