Палата представителей США одобрила "проект Грэма" о санкциях против РФ

Палата представителей Конгресса США 16 сентября одобрила законопроект соавторства сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля о "карательных" пошлинах для стран, закупающих российские энергоресурсы; теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

В среду Палата представителей 262 голосами "за" ("против" проголосовали 159) поддержала законопроект Грэма-Блументаля вместе с поправкой о расширении санкций против Ирана.

"За" проголосовали 203 республиканца, 58 демократов и один независимый член Палаты представителей, "против" – 7 республиканцев и 152 демократа.

Такая позиция демократов обусловлена критикой в отношении того, какие полномочия законопроект предоставляет Трампу в вопросе пошлин, несмотря на то, что он направлен на поддержку Украины.

Голосование ставит точку в более чем полуторалетнем пути законодательной инициативы.

Принятый законопроект также является первым двухпартийным документом в поддержку Украины с апреля 2024 года, когда утверждался последний пакет помощи.

Результат стал оптимистичным поворотом событий – СМИ писали, что законопроект сталкивается со все более сильным сопротивлением в Палате представителей США и может быть заблокирован по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс.

Сенат Конгресса США 7 августа 86 голосами "за" одобрил законопроект 7 августа.

Напомним, что законопроект Грэма-Блументаля предлагает введение пошлин со ставками до 100% для пяти крупнейших стран-покупателей российских энергоресурсов.