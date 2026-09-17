Сікорський відповів на погрози РФ знищити Польщу за 2-3 дні

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський відреагував на погрози помічника господаря Кремля Ніколая Патрушева знищити Польщу за 2-3 дні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського зовнішньополітичного відомства наводить Polsat News.

Раніше Патрушев в інтерв’ю тижневику "Аргументи і факти" заявив, що "якщо Польща розпочне військові дії проти Росії, польська держава перестане існувати протягом двох-трьох днів".

У відповідь на висловлювання Патрушева Сікорський зауважив, що російські генерали "погрожують нам ядерною війною вже 20 років", а "пропагандисти Кремля роблять це безперервно".

"Радянським, а тепер уже російським товаришам слід усвідомити співвідношення сил. Вони теж повинні розуміти, на що йдуть, коли погрожують нам", – сказав польський міністр.

За його словами, ядерна зброя – це та сфера, де Росія має перевагу.

"Але, як вона переконалася на прикладі України, цю перевагу важко використати. Якби Росія могла вирішити цю війну за допомогою ядерного шантажу, вона б уже це зробила", – додав Сікорський.

Раніше Сікорський заявив, що Польща планує дедалі краще готуватися до провокацій з боку Росії.

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