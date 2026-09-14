Сікорський: Польща готує відповідь на провокації Росії

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський визнав, що Польща планує дедалі краще готуватися до провокацій з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Після російських атак дронів неподалік від кордону з Польщею прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив про скликання наради з міністрами, командувачами збройних сил та представниками спецслужб.

"Це була дуже ґрунтовна, серйозна зустріч, адже ми бачимо, що Росія ескалує ситуацію, і польська держава дасть на це серйозну відповідь, яка зміцнить нашу безпеку", – повідомив міністр, розповідаючи про зустріч.

Як він додав, про деталі говорити ще зарано, однак йдеться про захист населення та зміни в законодавстві.

"Ми перебуваємо в "сірій зоні" кризової ситуації, нам потрібно це уточнити. Ми домовилися, що незабаром з’являться плани різноманітних дій", – сказав міністр.

Радослава Сікорського також запитали, чи, на його думку, такі атаки, як нещодавні біля кордону з Польщею, будуть повторюватися. "Боюся, що так, бо Росія уявляє собі, що таким чином нас залякає. І, звісно, коли її чують, це підкріплює її в цьому переконанні. Але вони помиляються", – заявив він.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В "Укрзалізниці" припустили, що мішенню дрона РФ міг бути поїзд з дипломатами і політиками.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після подій скликав термінову нараду. Він заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.