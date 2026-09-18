ЗМІ: посланець Путіна та німецькі ультраправі готують відновлення поставок газу з РФ

Головний економічний посланець правителя Росії Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") розпочали підготовку до зустрічі наступного року, щоб обговорити відновлення поставок російського газу до Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Reuters дві особи, обізнані з цим планом.

Обговорення можливості зустрічі вже в березні підкреслюють тісні відносини між Москвою та "АдН", яка, хоча й не має доступу до влади, є найпопулярнішою партією серед виборців Німеччини.

За словами одного з джерел, у зустрічі візьмуть участь Кирил Дмитрієв – близький радник Путіна та голова російського суверенного фонду – а також співголови "АдН" Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла.

До введення санкцій у зв’язку з повномасштабним вторгненням Москви в Україну у 2022 році Росія забезпечувала понад третину імпорту сирої нафти до Німеччини та понад половину імпорту природного газу.

За словами цього джерела, зустріч відбудеться лише за умови попереднього узгодження між Росією та Україною рамок мирного врегулювання, і організатори сподіваються, що вона об’єднає "АдН", Росію та Сполучені Штати. Серед можливих місць проведення саміту називалися Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати або Індія, додали вони.

У червневому інтерв’ю агентству Reuters Вайдель виступила за припинення бойкоту російської нафти та газу з метою підтримки слабкої економіки Німеччини.

Дмитрієв був присутній на зустрічі цього місяця в Москві з представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Організатори сподівалися, що Віткофф і Кушнер також візьмуть участь у зустрічі з питань газу, на якій розглядатиметься питання про відновлення роботи російських газопроводів "Північний потік", зазначило джерело.

Високопосадовець США повідомив Reuters, що Віткофф і Кушнер не були проінформовані про запропонований саміт і не отримували запрошення на нього.

Будь-яка така зустріч мала б символічний характер, оскільки "АдН" не перебуває при владі.

Партія "АдН" подає свій заклик до відновлення поставок російського газу як прагматичний крок, а Вайдель називає "дешеву енергію з Росії" "секретом успіху німецької продукції.

"АдН" сподівається, що ця зустріч продемонструє їхню компетентність у зовнішній політиці та викриє бездіяльність уряду у боротьбі з високими цінами на енергоносії, зазначило одне з джерел.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше розповіла про небезпеку політичних сил, які "певною мірою не помічають" російської загрози для Європи, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах в Саксонії-Ангальт.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.