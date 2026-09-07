Каллас попередила про небезпеку політичних партій, які не помічають російських загроз

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла про небезпеку політичних сил, які "певною мірою не помічають" російської загрози для Європи, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах в Саксонії-Ангальт.

Як пише "Європейська правда", про це посадовиця сказала на пресконференції у Вільнюсі, її цитує BNS.

Головна дипломатка ЄС після зустрічі з прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом попередила, що диверсії та інші гібридні загрози наближаються до Європи в той час, коли на континенті набирають популярності політсили, які ігнорують цю загрозу.

"Водночас партії, які в певному сенсі не бачать цієї загрози й кажуть, що ми не повинні нічого з цим робити, бо це не наша справа, зміцнюють свої позиції", – заявила Каллас.

Дипломатка висловила занепокоєння тим, що цей фактор може вплинути на готовність Європи відбивати такі гібридні атаки. Водночас вона визнала, що перемога "АдН" на земельних виборах в Німеччині – це внутрішня справа країни.

"Тому я просто боюся, що ми можемо прокинутися в ситуації, коли ми зробили недостатньо, щоб відвернути загрози та захиститися. Однак, звісно, самі німці, демократична країна, мають зробити свій вибір", – зазначила Каллас.

Нагадаємо, результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Натомість ХДС канцлера Фрідріха Мерца втратить більш ніж половину депутатів у парламенті цієї східнонімецької землі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт найважчою поразкою для своєї партії за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.