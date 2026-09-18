СМИ: посланник Путина и немецкие ультраправые готовят возобновление поставок газа из РФ

Главный экономический посланник российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев и руководство немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") приступили к подготовке встречи в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Reuters два человека, знакомые с этим планом.

Обсуждение возможности встречи уже в марте подчеркивает тесные отношения между Москвой и "АдГ", которая, хотя и не имеет доступа к власти, является самой популярной партией среди избирателей Германии.

По словам одного из источников, во встрече примут участие Кирилл Дмитриев – близкий советник Путина и глава российского суверенного фонда – а также сопредседатели "АдГ" Алис Вайдель и Тино Хрупалла.

До введения санкций в связи с полномасштабным вторжением Москвы в Украину в 2022 году Россия обеспечивала более трети импорта сырой нефти в Германию и более половины импорта природного газа.

По словам этого источника, встреча состоится только при условии предварительного согласования между Россией и Украиной рамок мирного урегулирования, и организаторы надеются, что она объединит "АдГ", Россию и Соединенные Штаты. Среди возможных мест проведения саммита назывались Израиль, Объединенные Арабские Эмираты или Индия, добавили они.

В июньском интервью агентству Reuters Вайдель выступила за прекращение бойкота российской нефти и газа с целью поддержки слабой экономики Германии.

Дмитриев присутствовал на встрече в этом месяце в Москве с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Организаторы надеялись, что Уиткофф и Кушнер также примут участие во встрече по вопросам газа, на которой будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы российских газопроводов "Северный поток", отметил источник.

Высокопоставленный чиновник США сообщил Reuters, что Уиткофф и Кушнер не были проинформированы о предлагаемом саммите и не получали приглашения на него.

Любая такая встреча имела бы символический характер, поскольку "АдГ" не находится у власти.

Партия "АдГ" представляет свой призыв к возобновлению поставок российского газа как прагматический шаг, а Вайдель называет "дешевую энергию из России" "секретом успеха немецкой продукции".

"АдГ" надеется, что эта встреча продемонстрирует их компетентность во внешней политике и выявит бездействие правительства в борьбе с высокими ценами на энергоносители, отметил один из источников.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас ранее рассказала об опасности политических сил, которые "в определенной степени не замечают" российскую угрозу для Европы, на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.