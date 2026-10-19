Навіщо президенту Польщі співпраця з проросійським Брауном і чи спрацює його план

У Польщі поступово набирає обрисів надзвичайно небезпечний для України сценарій – якщо за результатами парламентських виборів 2027 року там сформують коаліцію правих та ультраправих партій під егідою президента Кароля Навроцького.

Про його амбіції взяти під свій контроль уряд було відомо давно. В експертних колах дискутували про те, як саме глава держави збирається реалізувати такий план.

Але тепер президент зробив перший крок до цієї мети.

Про те, яким може бути шлях Навроцького до здобуття майже повної влади у Польщі і які залишилися для цього перешкоди, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка План Навроцького: навіщо лідеру Польщі проросійський союзник і чому це – загроза не лише Україні. Далі – стислий її виклад.

13 жовтня польська газета Rzeczpospolita опублікувала велике інтерв’ю з Каролем Навроцьким.

У ньому президент заявив про намір взяти під патронат формування єдиної стратегії правих партій на виборах у Сенат (також є Сейм) – верхню палату польського парламенту. А головне – що заради перемоги на цих виборах до співпраці може бути залучена скандальна "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна. Останній відомий відверто провокативними діями, а також численними антизахідними, антисемітськими, антиукраїнськими заявами.

Президент Польщі пояснює, що ця партія також потребує поваги, оскільки має підтримку виборців і представлена в парламенті. А на запитання про небезпеку співпраці з відверто проросійською силою Навроцький згадав чинного прем’єра Дональда Туска, який "обіймався з Владіміром Путіним".

Контроль над Сенатом важливий, оскільки він затверджує ухвалені Сеймом закони.

З огляду на те що сенаторів обирають в один тур у мажоритарних округах, домовленість правих партій про розподіл мажоритарних округів виглядає цілком логічним кроком.

Польський портал Onet публікує ексклюзивні подробиці розподілу мажоритарних округів на сенатських виборах 2027 року. Наразі розподілу підлягають 50 округів, де праві мають високі шанси на перемогу.

Головна сенсація полягає в тому, що чотири округи планується віддати кандидатам від партії Гжегожа Брауна. Залучення до цього партії Брауна абсолютно безпрецедентне для польської політики.

У "Конфедерації польської корони" не приховують – ключовим досягненням стане руйнування "санітарного кордону" навколо Брауна та його партії.

Натомість президент Навроцький, як вважають у Польщі, очікує від Гжегожа Брауна у відповідь підтримки у Сеймі.

Річ у тому, що за рік до парламентських виборів позиція польських правих виглядає дещо вразливою. Навіть показавши у 2027-му добрі результати, для більшості може не вистачити як раз голосів партії Брауна. Але уряд, сформований за участю ультраправих, може стати нерукоподаваним у ЄС.

Тому ймовірним виглядає варіант створення правими уряду меншості, в якому ультраправі формально не братимуть участі та не отримають міністерських посад, але підтримуватимуть його своїми голосами.

І виглядає так, що послаблення санітарного кордону навколо Брауна на сенатських виборах є частиною домовленостей про такий формат співпраці у наступному Сеймі.

Діяльність президента як модератора між правими зробить його впливовим гравцем у новому парламенті. Він може отримати свою фракцію у Сенаті й чималу квоту у Сеймі.

Отримання Навроцьким усієї повноти влади виглядає для України досить небезпечним.

Втім, на шляху до реалізації цього плану є чимало перешкод.

Консолідація правих навколо Кароля Навроцького посилює позиції прем’єра Туска, який просуває ідею спільного списку всіх партій нинішньої коаліції на виборах 2027 року. А перспектива залучення до правої коаліції Гжегожа Брауна має мобілізувати електорат нинішньої коаліції.

Та і реалізація цього плану може зіткнутися і з опором у правому таборі.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка План Навроцького: навіщо лідеру Польщі проросійський союзник і чому це – загроза не лише Україні.