Зачем польскому президенту сотрудничество с пророссийским Брауном и сработает ли их план

В Польше постепенно обретает очертания чрезвычайно опасный для Украины сценарий – если по итогам парламентских выборов 2027 года там сформируют коалицию правых и ультраправых партий под эгидой президента Кароля Навроцкого.

О его амбициях взять под свой контроль правительство было известно давно. В экспертных кругах обсуждали, как именно глава государства собирается реализовать такой план.

Но теперь президент сделал первый шаг к этой цели.

О том, каким может быть путь Навроцкого к обретению почти полной власти в Польше и какие препятствия для этого остались, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко План Навроцкого: зачем лидеру Польши пророссийский союзник и почему это – угроза не только для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

13 октября польская газета Rzeczpospolita опубликовала большое интервью с Каролем Навроцким.

В нем президент заявил о намерении взять под свой патронат выработку единой стратегии правых партий на выборах в Сенат (а также в Сейм) – верхнюю палату польского парламента. А главное – что ради победы на этих выборах к сотрудничеству может быть привлечена скандальная "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна. Последний известен откровенно провокационными действиями, а также многочисленными антизападными, антисемитскими, антиукраинскими заявлениями.

Президент Польши поясняет, что эта партия также заслуживает уважения, поскольку пользуется поддержкой избирателей и представлена в парламенте. А на вопрос об опасности сотрудничества с откровенно пророссийской силой Навроцкий упомянул действующего премьера Дональда Туска, который "обнимался с Владимиром Путиным".

Контроль над Сенатом важен, поскольку он утверждает законы, принятые Сеймом.

Учитывая, что сенаторов избирают в один тур в мажоритарных округах, договоренность правых партий о распределении мажоритарных округов выглядит вполне логичным шагом.

Польский портал Onet публикует эксклюзивные подробности распределения мажоритарных округов на сенатских выборах 2027 года. В настоящее время распределению подлежат 50 округов, где у правых высокие шансы на победу.

Главная сенсация заключается в том, что четыре округа планируется отдать кандидатам от партии Гжегожа Брауна. Привлечение к этому партии Брауна является абсолютно беспрецедентным для польской политики.

В "Конфедерации польской короны" не скрывают: ключевым достижением станет разрушение "санитарного кордона" вокруг Брауна и его партии.

В свою очередь президент Навроцкий, как считают в Польше, ожидает от Гжегожа Брауна взамен поддержки в Сейме.

Дело в том, что за год до парламентских выборов позиция польских правых выглядит несколько уязвимой. Даже показав в 2027 году хорошие результаты, для большинства может не хватить как раз голосов партии Брауна. Но правительство, сформированное с участием ультраправых, может оказаться неприемлемым для ЕС.

Поэтому вероятным выглядит вариант создания правыми правительства меньшинства, в котором ультраправые формально не будут участвовать и не получат министерских постов, но будут поддерживать его своими голосами.

И похоже, что ослабление "санитарного кордона" вокруг Брауна на сенатских выборах является частью договоренностей о таком формате сотрудничества в следующем Сейме.

Деятельность президента в качестве посредника между правыми сделает его влиятельным игроком в новом парламенте. Он может получить свою фракцию в Сенате и немалую квоту в Сейме.

Приобретение Навроцким полной власти представляется для Украины весьма опасным.

Впрочем, на пути к реализации этого плана существует немало препятствий.

Консолидация правых вокруг Кароля Навроцкого укрепляет позиции премьера Туска, который продвигает идею единого списка всех партий нынешней коалиции на выборах 2027 года. А перспектива привлечения в правую коалицию Гжегожа Брауна должна мобилизовать электорат нынешней коалиции.

Да и реализация этого плана может столкнуться с сопротивлением в правом лагере.

Подробнее – в материале Юрия Панченко План Навроцкого: зачем лидеру Польши пророссийский союзник и почему это – угроза не только для Украины.