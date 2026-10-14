ЗМІ: у Навроцького готують коаліцію з антиукраїнським Брауном перед виборами до Сенату

Оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з людьми скандального політика Гжегожа Брауна щодо створення спільного виборчого списку правих сил до Сенату.

Про це йдеться у матеріалі Onet, передає "Європейська правда".

Формування правої коаліції на виборах до Сенату є доволі закритим процесом. Лідери, що перебувають у конфлікті, – Ярослав Качинський з "Права і справедливості", Матеуш Моравецький з "Розвитку плюс" та Славомір Менцен і Кшиштоф Босак з "Конфедерації" – доручили цю місію президенту. І – як стало відомо Onet – в оточенні Кароля Навроцького було прийнято рішення включити до сенатського пакту правих також партію Гжегожа Брауна.

В недавньому інтерв’ю для Rzeczpospolita Навроцький заявив: "Конфедерація польської корони" Грегожа Брауна має своє представництво в парламенті. Це політична сила, яка, згідно з опитуваннями, має підтримку частини поляків, тому її слід розглядати як присутню в польській політиці".

За інформацією порталу, за вказівкою Навроцького його представники вже розпочали переговори з оточенням Брауна.

"Браун зацікавлений в участі у цьому пакті. Йому навіть не йдеться про введення людей до Сенату. Це не має великого значення. Ключовим є те, що переговори з Навроцьким та участь у сенатському пакті означають кінець санітарного кордону навколо Брауна", – сказав представник одіозного політика.

Досі Браун перебував на політичній периферії через антисемітські ексцеси та проросійські й антиукраїнські погляди. Навроцький його захищає. "Це не перше політичне середовище, яке звинувачують у проросійськості. З іншого боку, сьогодні ми маємо прем’єр-міністра, який обіймався з Владіміром Путіним", – заявляв він.

Нагадаємо, нещодавно Браун похвалився нищенням пам’ятника та місця поховання бійців УПА, які загинули в бою з НКВС, в урочищі Бялисток в Грубешівському повіті. Польська прокуратура почала розслідування з цього приводу.

15 вересня Європарламент дав згоду на притягнення Брауна до відповідальності у Польщі за заперечення Голокосту – що вже не перший випадок зняття імунітету зі скандального політика