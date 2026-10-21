Які проблеми показав тіньовий звіт щодо реформ в Україні і чи є підстави для оптимізму

Орієнтовно за два тижні у Брюсселі відбудеться знакова подія. Єврокомісія оприлюднить головний документ року для держав-кандидатів на вступ до ЄС – так званий звіт про розширення, Enlargement report. Від держав-членів дедалі частіше лунає думка, що темпи реформ, які демонструє Київ, є недостатніми. Тож звіт дасть аргументи або прибічникам України, або скептикам.

Хоча текст звіту тримають у таємниці, його настрій можна зрозуміти вже зараз – і за заявами європейських посадовців, і за проміжним документом, який цього тижня зробили публічним.

Тональність цього тіньового звіту (Shadow Report) не є оптимістичною.

Про те, що показав тіньовий звіт, як планує діяти український уряд і чи будуть поступки ЄС для України – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Рік без реформ, але й без покарання. Що показав тіньовий звіт про вступ України в ЄС. Далі – стислий її виклад.

За інформацією "Європейської правди", Єврокомісія зараз перед непростим вибором.

Політично у Брюсселі хотіли би створити для України добрі новини. Найвищі посадовці ЄС постійно підкреслюють, що Київ заслуговує на особливе ставлення, бо проводить реформи під час війни. На саміті минулого тижня про це знову говорили і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, і президент Євроради Антоніу Кошта.

Проблема у тому, що від минулого року реформи в Україні практично зупинилися.

У Євросоюзі, утім, є також думка, що останні роки Україна була недооцінена.

Джерела свідчать, що в Єврокомісії, виходячи з цієї логіки, лунає пропозиція підняти оцінку України "за старі заслуги". Однак це рішення поки не ухвалене.

Не на користь України грає те, що конкретно у 2026 році ми не зробили практично нічого – принаймні, про це свідчить експертна оцінка.

Shadow Report – тіньовий звіт, який готують на запит Єврокомісії українські незалежні експерти і який у Брюсселі значною мірою беруть до уваги під час формування офіційної оцінки. 19 жовтня цей звіт оприлюднили у Києві.

Зазвичай тіньовий звіт є більш критичним, аніж офіційні дані Єврокомісії. Документ 2026 року – не виняток.

З великої кількості глав експерти оцінили зусилля України з реформ як нульові.

Звіт визнає: позитивні зрушення є, але вони не системні.

"Протягом звітного періоду прогрес у сфері боротьби з корупцією залишався обмеженим: позитивні зрушення були переважно точкові й залежали від внутрішніх процесів в інституціях, тоді як системні законодавчі зміни, передбачені дорожньою картою з питань верховенства права, здебільшого не виконані", – каже документ.

Варто також зауважити, що цей звіт обмежується серпнем і випускає з уваги осінній період – і це суттєво погіршує оцінку. Саме у вересні, після тривалого міжінституційного загострення, парламент відновив прогрес у проведенні реформ.

Це може бути однією з причин, чому в уряді не погоджуються з експертною оцінкою.

"У нас є реформи у сферах верховенства права, правоохоронних органів, не кажучи вже про боротьбу з корупцією", – заявив у понеділок на представленні звіту віцепрем’єр Всеволод Ченцов.

Та навіть в оптимістичному варіанті у звіті Єврокомісії буде йтися про обмежений прогрес, не більше.

Обсяг завдань, які лишаються – незрівнянно більший за зроблене.

Адже в уряді зараз ставлять за мету якнайшвидше виконати усі проміжні бенчмарки, тобто отримати схвалення Євросоюзом усіх проведених реформ у сферах верховенства права і антикорупції, і передати на схвалення Євросоюзу звіт про виконання Україною цих проміжних бенчмарків (IBAR).

Це, якщо відбудеться – стане справді тектонічним зсувом у русі України до ЄС. Адже схвалення IBAR дозволяє державі-кандидатці перейти до закриття глав у переговорах.

Наразі ключовий успіх року, що минув – це відсутність відкату реформ.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Рік без реформ, але й без покарання. Що показав тіньовий звіт про вступ України в ЄС.