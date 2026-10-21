Какие проблемы выявил теневой отчет о реформах в Украине и есть ли поводы для оптимизма

Примерно через две недели в Брюсселе состоится знаковое событие. Еврокомиссия обнародует главный документ года для стран-кандидатов на вступление в ЕС – так называемый отчет о расширении (Enlargement report). Со стороны государств-членов всё чаще звучит мнение, что темпы реформ, демонстрируемые Киевом, являются недостаточными. Поэтому отчёт даст аргументы либо сторонникам Украины, либо скептикам.

Хотя текст отчета держится в секрете, его настроение можно понять уже сейчас – и по заявлениям европейских чиновников, и по промежуточному документу, который на этой неделе был обнародован.

Тональность этого теневого отчета (Shadow Report) не является оптимистичной.

О том, что показал теневой отчет, как планирует действовать украинское правительство и будут ли уступки ЕС в отношении Украины – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Год без реформ, но и без наказания. Что показал теневой отчет о вступлении Украины в ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

По информации "ЕвроПравды", Еврокомиссия сейчас стоит перед непростым выбором.

С политической точки зрения в Брюсселе хотели бы создать для Украины хорошие новости. Высшие должностные лица ЕС постоянно подчеркивают, что Киев заслуживает особого отношения, поскольку проводит реформы в условиях войны. На саммите на прошлой неделе об этом вновь говорили и председатель Еврокомиссии, и председатель Евросовета.

Проблема в том, что с прошлого года реформы в Украине практически остановились.

В ЕС, впрочем, есть мнение, что в последние годы Украина была недооценена.

Источники свидетельствуют, что в Еврокомиссии, исходя из этой логики, звучит предложение повысить оценку Украины "за старые заслуги". Однако это решение пока не принято.

Не в пользу Украины играет то, что конкретно в 2026 году мы не сделали практически ничего – по крайней мере, об этом свидетельствует экспертная оценка в теневом отчете (Shadow Report). Отчет готовят по запросу Еврокомиссии украинские независимые эксперты. Его обнародовали в Киеве 19 октября.

Как правило, теневой отчет носит более критический характер, чем официальные данные Еврокомиссии. Документ за 2026 год – не исключение.

По итогам анализа множества разделов эксперты оценили усилия Украины в области реформ как нулевые.

В отчете признают: положительные сдвиги есть, но они не носят системного характера.

"В течение отчетного периода прогресс в сфере борьбы с коррупцией оставался ограниченным: положительные сдвиги носили преимущественно точечный характер и зависели от внутренних процессов в институтах, тогда как системные законодательные изменения, предусмотренные "дорожной картой" по вопросам верховенства права, в основном не выполнены", – идет речь в документе.

Стоит также отметить, что этот отчет ограничивается августом и не учитывает осенний период – а это существенно ухудшает оценку. Именно в сентябре, после длительного межведомственного обострения, парламент возобновил прогресс в проведении реформ.

Это может быть одной из причин, по которой в правительстве не согласны с экспертной оценкой.

Но даже в самом оптимистичном сценарии в отчете Еврокомиссии речь пойдет об ограниченном прогрессе, не более того.

Объем оставшихся задач – несравнимо больше, чем уже сделанное.

В правительстве сейчас ставят целью как можно быстрее выполнить все промежуточные бенчмарки, то есть получить одобрение Евросоюза всех проведенных реформ в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, и передать на одобрение Евросоюза отчет о выполнении Украиной этих промежуточных бенчмарков (IBAR).

Это, если произойдет, станет поистине тектоническим сдвигом в движении Украины в сторону ЕС. Ведь одобрение IBAR позволяет стране-кандидату перейти к закрытию глав в переговорах.

На данный момент ключевой успех ушедшего года – это отсутствие отката реформ.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Год без реформ, но и без наказания. Что показал теневой отчет о вступлении Украины в ЕС.