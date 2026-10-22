Понад половина американців вважають, що Трамп заслуговує на імпічмент

54% американців вважають, що президент США Дональд Трамп вчинив правопорушення, які є підставою для імпічменту, як показало нове опитування громадської думки.

Опитування провело видання Politico у період з 16 по 19 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами, 81% виборців, які планують підтримати демократів на проміжних виборах до Конгресу, та чверть республіканських виборців, що братимуть участь у голосуванні, – вважають, що Трамп скоїв правопорушення, які мають потягти за собою процедуру імпічменту.

Понад 41% респондентів заявили, що він використовував посаду президента для отримання фінансової вигоди собі чи своїй родині.

Третина учасників опитування вважає, що демократи повинні в першу чергу розслідувати, яким чином він збагатився, тоді як ще одна третина вважає, що їм слід зосередитися на розслідуванні його жорстких заходів щодо іммігрантів.

При цьому більшість представників обох політичних таборів зазначили, що перші два імпічменти Трампа ніяк не вплинули на президента чи його політичний курс. Більше американців вважають, що черговий імпічмент зробить Трампа більш популярним (24%), ніж менш популярним (18%).

Виборці Демократичної партії також розділилися в думках щодо того, чи повинні їхні кандидати порушувати тему імпічменту під час передвиборчих кампаній до проміжних виборів. 43% опитаних вважають, що вони повинні оголосити про плани щодо імпічменту, навіть якщо це коштуватиме демократам голосів, тоді як 41% виступають за уникнення цієї теми, якщо це допоможе їм перемогти на виборах.

Варто зазначити, що Палата представників США двічі оголошувала імпічмент Трампу протягом його першого терміну – один раз у 2019 році за зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, а потім знову у 2021 році за підбурювання до повстання під час штурму Капітолія. Всього через один президентський цикл він повернувся до Білого дому з 312 голосами виборників.

Для оголошення імпічменту президенту США це рішення мають схвалити обидві палати Конгресу – більшість членів Палати представників (218 голосів) та дві третини Сенату (67 голосів). Наразі жоден президент в історії США не був усунутий з посади за цією процедурою.

Нагадаємо, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня незадовго до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. Наразі цей показник становить 31%.

Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада. Раніше американський президент заявив, що виплатить кожному дорослому американцеві "дивіденди Трампа" у розмірі $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

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