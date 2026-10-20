Рейтинг Трампа впав до рекордного 31% напередодні проміжних виборів

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня незадовго до проміжних виборів до Конгресу.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Як показало опитування, близько 31% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, що на один процентний пункт менше, ніж два тижні тому, і є найнижчим показником за будь-який із його президентських термінів.

На запитання, за яку партію вони проголосували б, якби вибори до Конгресу відбулися найближчим часом, близько 47% зареєстрованих виборців у загальнонаціональному опитуванні обрали демократів, а 35% – республіканців. Перевага демократів у 12 пунктів стала найбільшою за весь поточний виборчий цикл і може підкріпити надії демократів на здобуття контролю над Палатою представників та Сенатом США.

Опитування за типом "загального голосування" дають загальне уявлення про те, яку партію респонденти хотіли б бачити при владі в Конгресі. Хоча ці опитування дають уявлення про настрої громадськості на національному рівні, вони не відображають усіх нюансів боротьби в окремих штатах та округах, яка визначає контроль над Сенатом і Палатою представників – і в якій республіканці мають певні структурні переваги.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене двома тижнями раніше, показало, що демократи випереджають республіканців на 7 пунктів – 44% проти 37%.

Також, згідно з опитуваннями, близько 50% виборців-жінок заявили, що голосуватимуть за демократів, порівняно з 32%, які віддають перевагу республіканським кандидатам. Чоловіки також віддавали перевагу демократам, але з меншим відривом.

Популярність Трампа знизилася після того, як у лютому він віддав наказ про військові удари по Ірану спільно з союзником США – Ізраїлем. Війна спричинила стрімке зростання цін на бензин, що негативно позначилося на фінансах домогосподарств. Близько 68% американців не схвалюють політику Трампа в економічній сфері, у тому числі 37% тих, хто вважає себе республіканцями.

Учасники опитування визнали демократів кращими управлінцями економіки, ніж республіканців, з перевагою 40% проти 33%.

Нагадаємо, проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада. Раніше американський президент заявив, що виплатить кожному дорослому американцеві "дивіденди Трампа" у розмірі $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Більше про це читайте у статті: США готують вирок Трампу? Все про шанси демократів взяти Конгрес та наслідки для України