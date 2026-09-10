Трамп обіцяє $5 000 кожному американцю, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що виплатить кожному дорослому американцеві "дивіденди Трампа" у розмірі 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трамп висунув цю пропозицію на першому в історії Республіканської партії з’їзді напередодні проміжних виборів, проте одразу не було зрозуміло, як саме відбуватиметься виплата цих коштів і чи буде вона законною.

З огляду на те, що в США налічується приблизно 270 мільйонів дорослих громадян, реалізація цієї ідеї коштуватиме приблизно 1,35 трильйона доларів.

Під час виступу, що тривав годину й 45 хвилин, Трамп похвалився тим, що завершив "найкращі два роки в історії президентства", тим самим поставивши себе в самий центр передвиборчої боротьби, незважаючи на свою дедалі більшу непопулярність.

Однак незрозумілим, чи сподобається його промова тим виборцям, які, як показують опитування громадської думки, відвернулися від партії Трампа на тлі зростаючого невдоволення вартістю життя та війною проти Ірану.

"Якщо ми віддамо майбутнє Америки радикально лівим демократам, наша нація проведе наступне десятиліття, просто намагаючись знову стати на ноги. Голосуйте за республіканців, і ми залишимо світ далеко позаду на довгі покоління", – сказав він.

Дводенний з’їзд у Далласі, де Трамп також виступить із заключним словом у четвер після програмної промови віцепрезидента Джей Ді Венса, підкреслює, наскільки доля республіканців пов’язана з Трампом, і слугує вітриною їхньої стратегії напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Подія була настільки зосереджена на президентові, що голова Республіканського національного комітету Джо Грутерс неофіційно назвав її "Трампапалуза" – на честь популярного музичного фестивалю "Лолапалуза".

Зосередження уваги на Трампі є ризикованою ставкою на те, що він зможе мобілізувати виборців, які два роки тому привели його до президентства, незважаючи на те, що, за даними опитувань, його рейтинг схвалення впав до історичного мінімуму. Президент пообіцяв здійснити кілька візитів до ключових штатів та округів протягом восьми тижнів, що залишилися до дня виборів.

"Я прошу вас уявити, що я є в виборчому бюлетені", – сказав Трамп.

З’їзд поставив перед республіканцями, які стикаються зі складними виборами, складний вибір: їм, можливо, доведеться дистанціюватися від президента, щоб розширити свою привабливість, але вони не можуть собі дозволити відштовхнути найвідданіших прихильників Трампа.

Як повідомлялось, провідні помічники президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

Іран у середу заявив, що випустив ракети по американській базі в Йорданії та атакував 10 суден – США тим часом атакували п'ять іранських суден.